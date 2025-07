Después de quejarnos del calor y decir, como cada año, que nunca había hecho tanto, nos quejamos de las tormentas. Este año se adelantó la temporada de inundaciones; ha sido uno de los meses de junio más lluviosos, por encima de la media histórica y muy superior a los últimos años. Las inundaciones son, por supuesto, la nota.

¿Se pueden evitar las inundaciones? Por supuesto que sí, técnicamente es posible. La pregunta es a qué costo. Hace diez años un envalentonado Enrique Alfaro, recién electo presidente municipal de Guadalajara, prometió arreglar el problema. No hizo nada. Cuando vio lo que costaba, mejor cambió de tema. El resto de los alcaldes y gobernadores ni siquiera han insinuado hacerse cargo del asunto porque no hay dinero que alcance y prefieren hacerse ojos de hormiga. Todos tienen la excusa de que cuando llegaron el problema ya estaba ahí, y es cierto, pero también lo es que cada año empeora, porque la ciudad sigue creciendo, porque se siguen dando permisos de urbanización y construcción sin pensar en las consecuencias de cada obra.

Si bien es cierto que no hay manera de terminar el problema de golpe y de un año para otro, también lo es que hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer para mitigar las inundaciones y, sobre todo, para proteger a la población. Uno esperaría que en los lugares donde han sucedido las tragedias, sobre todo las que han implicado pérdidas humanas, trate de corregirse o buscar soluciones. Eso tampoco sucede. Hay puentes que cruzan canales que no tienen protecciones, y que sería relativamente barato y sencillo de corregir. Construcciones sobre los cauces de los arroyos que es obligación de los gobiernos retirar, aunque eso tenga un costo político, además del económico. Obras de contención, como pozos de absorción, vasos reguladores y recuperaciones de secciones en los arroyos que están propuestos desde hace décadas y no se construyen porque siempre hay otras prioridades.

El cálculo es que, no para resolver, pero sí al menos para mitigar de manera importante el problema de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, se requiere una inversión de 72 mil millones de pesos y las obras tomarían cerca de una década. Nadie lo va a hacer, es casi el presupuesto total de obra pública del Estado en diez años. El cálculo es político y económico: es demasiado dinero para obras que van a operar apenas unas horas al año. Nosotros mismos, los ciudadanos, solo hablamos de esto unas horas al año, para octubre nadie se acordará que estuvimos.

Lo que no podemos tolerar como sociedad es que cada año en Jalisco mueran en promedio 12 personas a causa de las inundaciones. La mayoría de ellas se pueden prevenir. Eso es lo que hay que exigir a los gobiernos.