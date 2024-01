¿De dónde viene la idea de que López Obrador está preparando un Maximato, un régimen político donde el que manda no es el Presidente sino el que vive enfrente y, casualmente, el que vive ahí es el ex presidente? Una parte, sin duda, es la campaña de la oposición que quiere hacer ver a la candidata oficial como un simple títere. La otra, más importante, es la insistencia del Presidente en poner la agenda del próximo sexenio y de la Claudia Sheinbaum, su más probable sucesora.

El bastón de mando, ya lo vimos, era simbólico: no manda nada. Su poder no alcanzó ni para nombrar un candidato en la Ciudad de México, no digamos para decidir la agenda de Gobierno. La candidata Claudia Sheinbaum tiene que lidiar todos los días con las ocurrencias de un Presidente empoderado que no tiene planes para irse a su rancho, sino que quiere dejarle escrita hasta la última coma de la agenda de la autodenominada Cuarta Transformación. La más reciente de las grandes ideas fue la brillante propuesta de construir más refinerías en México, una idea que no sólo es cuestionable económicamente (él mismo reconoció que lo inteligente fue comprar una refinería ya hecha y operando en Texas) sino que va en contra del discurso de la candidata que se presenta a sí misma como una ecologista. López Obrador quiere dejar también amarrado el tren México-Querétaro que, se suponía, sería el proyecto estrella de la candidata de Morena. El Presidente se le adelantó a Sheinbaum y tratará de dejárselo planchado. Tal cual; el proyecto de infraestructura más grande del próximo sexenio lo quiere definir el actual Presidente. Por si fuera poco, fue el Presidente quien nombró a los notables que presentaron la agenda política de Morena para el próximo sexenio y, se supone, Claudia debería de cumplirla.

Con este panorama, a quien más le conviene que Morena no arrase en las próximas elecciones es a Claudia Sheinbaum. Con un bastón de mando que no jala y un Presidente que no quiere dejar de ejercer el poder, que quiere poner la agenda no sólo del final de su sexenio sino del próximo, la gran beneficiaria de que Morena no tenga mayoría en las Cámaras es Claudia Sheinbaum.

Por paradójico que parezca, Sheinbaum necesita que el Presidente se debilite hacia el final del sexenio. Si Morena arrasa en el Congreso, ganará López Obrador; si Morena gana por poco, el triunfo será para Claudia. La pregunta es si la candidata de Morena está en condiciones de decidir, pues con poco que se le pase la mano, pierde la elección.

El fantasma del Maximato se pasea por el país.