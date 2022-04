López Obrador y Trump tienen muchas cosas en común, muchas más de las que ellos mismos pensaban que tenían. Uno es un socialista que le gusta Donald Trump; el otro un capitalista que le cae bien López Obrador. Aunque vienen de mundos opuestos, no es extraño que se reconozcan dos personajes que son mucho más parecidos de lo que parece a primera vista. Tres cosas los hermanan: ambos son profunda y ranciamente nacionalistas, y por lo tanto detestan la globalización; los dos son populistas, uno desde la derecha, otro desde la izquierda, pero tienen al pueblo en el centro de sus discursos, saben interpretar sus deseos más profundos y mover al electorado; y, sobre todo, son un par de mentirosos consumados que no tienen empacho en torcer la realidad para abonar a su visión y su discurso (a Trump el Washington Post le contó 23 mil mentiras o, dicho eufemísticamente, afirmaciones no verdaderas, durante su periodo en la presidencia; López Obrador lleva 48 mil en menos de cuatro años).

¿El gobierno de López Obrador se dobló ante la amenaza de Trump de imponer aranceles? Por supuesto. En México se comentó mucho ese acuerdo operado por Marcelo Ebrard. Fue evidente el cambio, hay un antes y un después en la política migratoria a partir de esa reunión, tanto así que provocó la renuncia del entonces director del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, porque no estuvo de acuerdo con la nueva política. El muro de Trump lo hizo la Guardia Nacional en la frontera sur. No hay duda: México se dobló, cedió, negoció, como queramos llamarle, ante una amenaza que, entre que se cumplía o no, ponía en alto riesgo a la economía mexicana.

Pero aquella no fue la primera ni la última vez que México “se dobló” ante los intereses de un vecino mucho más poderoso y con quien mantenemos un relación desigual. Con un estilo totalmente opuesto, sin hacer escandalo ni griterío, sin presumirlo por la plazas, el gobierno de Joe Biden doblegó a López Obrador en su intento por hacer una reforma eléctrica que atentaba contra intereses de empresas estadunidenses. Lo hizo a base de diplomacia y cabildeo, con amenazas sutiles pero formales.

La diferencia estriba en que, de aquella negociación forzada donde el afectado era un tercero -los migrantes centroamericanos-, surgió una relación de mutua admiración entre dos personajes que se reconocieron en su visión populista. Tumbar la reforma eléctrica fue un dardo en el corazón de la pretendida Cuarta Transformación. Aunque el gobierno lopezobradorista nunca va a admitir ni uno ni otro descalabro, hay dobleces que duelen más.

