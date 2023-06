No pocos analistas dan por descontado que la Presidencia de la República la ganará Morena. Hay pocas dudas, no tanto por el buen desempeño y carisma de las “corcholatas” sino por la ausencia casi absoluta de figuras en la oposición. El Presidente ha controlado el discurso y la narrativa, y parte de ella es que no hay remedio, la 4T sigue. Tengo mis dudas de que sea así. No porque vea en la oposición algo distinto, veo exactamente el mismo desastre que vemos todos, sino porque la realidad es terca y las sorpresas suelen venir justamente de ahí donde los analistas no somos capaces de mirar. Falta mucho sexenio por pasar debajo del rio y eso puede modificar algunas cosas. No obstante, la lógica política, que aunque no parezca sí existe, nos dice que si de apostar se tratara los momios están muy altos a favor de Morena.

La batalla de la oposición entonces es por las Cámaras, por generar un verdadero contrapeso y ahí las cosas no están tan fáciles para Morena. Nuestro sistema político está diseñado para que sea prácticamente imposible que un solo partido tenga mayoría absoluta, salvo que efectivamente su triunfo sea absoluto y ninguno tendrá jamás la mayoría constitucional por sí solo.

En la Cámara de Senadores la tendencia será a que se mantengan más o menos los mismos equilibrios que en la actual, con una muy probable reducción para Morena. En principio podemos pensar que Morena ganaría en las 22 entidades que gobierna actualmente, con dificultades serias para mantener Veracruz y Puebla. Si ganan en 20 obtendrían 40 senadores. Serán segunda fuerza en la mitad de los otros estados, y si mantienen el nivel de votación, que se ve complejo, le tocarían 13 plurinominales. Eso les daría una bancada lo sumo de 58 senadores, dos menos que la actual. El problema es que los aliados, PT, Verde y PES difícilmente mantendrán los 16 escaños actuales, y en una de esas no logran ni los siete necesarios para la mayoría absoluta, por lo que tendrán necesariamente que negociar con la oposición.

En la Cámara de Diputados la situación será aún más compleja para Morena; 60 por ciento de los escaños se deciden en los 10 estados más poblados del país. Por supuesto el Estado de México, que aporta 40 diputados y de ahí para abajo CDMX (22), Jalisco (20), Veracruz (19), Puebla (16), Guanajuato (15), Nuevo León (14) Chiapas (13), Michoacán (11), y Oaxaca (11). En tres de estas entidades, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, Morena no gana una sola diputación y en otras tres que tenía ampliamente ganadas, Veracruz, Puebla y Ciudad de México, perderá muchos de los escaños ganados. La mayoría constitucional que quiere el Presidente es prácticamente imposible y si los partidos de oposición se aplican en las elecciones distritales pueden quitarle a Morena y aliados incluso la mayoría absoluta necesaria para aprobar el presupuesto y cambiar leyes generales.

Es ahí en las cámaras donde está la gran batalla electoral del 2024. De eso se trata la democracia.

