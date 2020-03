Diario de un snob

*75años de los grandes laboratorios “Sophia”… ¡felicidades!

*¿Cuándo el destino nos alcanzó?

*Glamour y estética en el cine como en la vida real común y corriente.

*La gran actriz Natalie Wood y la cuchillería de ¡plata, plata, plata!



Mil felicidades a los prestigiadísimos LABORATORIOS SOPHIA por su 75 u 85 aniversario. Una empresa seria y manejada por personajes de gran nivel moral como social. Extrañeza y estupor a nivel nacional causó el que pacientes de cierta enfermedad tratados con un medicamento oral que solo producen los laboratorios mencionados, fallecieron. Como si fuese aquella inolvidable cinta del gran ORSON WELLES... “El Tercer Hombre” en donde durante la Segunda Guerra Mundial no faltó quien se aprovechara de la reciente medicina que cambió al mundo como la PENICILINA para en la época traficar con ese antibiótico y diluir el contenido original por un medicamento falsificado y pasarlo por bueno. Felicitamos a CARLOS ÁLVAREZ BERMEJILLO, sus hijos y miembros del Consejo de tan importante empresa nacional que se ha expandido a otros países. Y bueno, los que escribimos de pronto inconscientemente nos viene a la mente algún tema o personaje que de alguna manera se hila con la historia, así pues de nuevo publicamos a la gran actriz Natalie Wood retocándose de una sencilla y glamorosa forma al ver reflejos sus labios en la pulidísima hoja de un cuchillo de ¡plata, plata, plata! (como fue normal repetir esta palabra para asegurar que tal o cual objeto eran en verdad del argentífero metal... Caigo en cuenta que siempre nos pareció STELLA VEGA a NATHALIE WOOD ¡O viceversa pues! Ambas bellísimas y elegantes a mas no poder. STELLA proyectaba donde quiera que se presentara una especie de haz de luz a través de sus ojos y sobretodo dar su calidad humana y en se derredor... lo que llama ALLURE... Fallecida hace años -como la actriz Wood- dejando ambas en sus respectivos grupos y familias un hueco imposible de llenar... Y al parecer nuestra nota publicada hace un par de meses donde mencionábamos el riesgo de un mundo controlado de manera equivoca al través de unos cuantos personajes en futuro entonces 1973, cuando la cinta se filmó se ubica en el 2022 y que llevo por título CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE... maravillosa de comienzo a fin pero que nos parecía algo imposible y remoto... pues bien tal parece que el mentado DESTINO está a punto de alcanzarnos con esta última epidemia (Coronavirus) que a partir de hoy se cierran escuelas, espectáculos y todo aquello que sea punto de reunión. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera ¡y Coooorte!

Elegante. Continuando con el tema del glamour y la elegancia como una forma de vida habitual a todas las mujeres de todas clases sociales hasta más o menos 1970, imposible omitir a otra de las princesas del Hollywood de los 50’s… la inolvidable Grace Kelly quien a pesar de ser hija de un albañil de Filadelfia acabó representando a las mujeres de la Costa Este de los USA para después volverse por matrimonio la Princesa de Grace de Mónaco.

De época. La estética en el mundo del cine -como en la vida real- era tal que no había necesidad de producir o transformar excesivamente a los grandes actores. Aquí una pareja que hizo época -en las cintas solamente- la bellísima Elizabeth Taylor y Montgomery Cliff en la inolvidable cinta “Un lugar en el Sol” (A place in the sun). Ambos además de grandes actores eran de una belleza y elegancia casi sobrenatural... En los tiempos actuales ya no existen parejas así... ni en las cintas y tal vez ni en las grandes capitales. La moda hace mucho que dejó de ser elegante...

Belleza. Y sí de muyyyyy CHIC catalogaban a la gran Natalie Wood... pues era belleza mundial, sencilla, divertida y ocurrente... en los años 60’s tomó la muy original costumbre de retocarse el bilet o lipstick reflejándose en la pulidísima cacha o la hoja de la cuchillería de plata de los restoranes de moda en Los Ángeles… como el Romanoffs, Le Bistro o el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel. Su gesto de belleza se volvió un signo de elegancia suprema con una cierta dosis de buen humor... sniff ¡hoy todo se toma en serio que aburriría hasta a un camello!