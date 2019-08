Diario de un snob

*Más películas para el Verano. *Aunque Guadalajara no sea más aquella de 1964.

*El mágico ritual de ir al cine ¿dónde quedó?

*¿Por qué no reabrir el Cine “Del Estudiante” ante la carencia de salas en la zona Centro?

¿Dónde quedo el ritual de una tarde calurosa o lluviosa de ir al cine? Las vacaciones del verano eran ideales para ver en estrenos y reestrenos cintas que, en las inmensas pantallas de los cines del Centro tomaban una dimensión y un efecto muy diferente al de hoy. Ciertamente ya no estamos en aquella “Guadalajara en Verano”, título que llevó una de las películas más exitosas filmada en 1964 y estrenada en 1965 donde nuestra ciudad luce exactamente como nos tocó vivirla de muy niños, puede parecer empalagosa la historia o el guion pero físicamente la ciudad ¡así era! Las salas de cine se concentraban en el Centro y permitía que hubiese una interacción muy saludable de gentes, edades y clases sociales que no existe más. Eso sí... las parroquias y los curas ante la avalancha de dizque películas muy fuertes en su mayoría procedentes de Francia e Italia colocaban a la entrada de las Iglesias un pizarrón donde escribían las cintas que consideraban prohibidas para “la gran familia mexicana”… Así con gis recuerdo perfecto entre las más “intensas”, “Perro Mundo”... “La Dolce Vita”... “Los Caifanes”... “Goldfinger”... “Blow Up”… “Los Cuervos están de Luto”... o bien, la argentina “La Cigarra no es un Bicho” con la exuberante LIBERTAD LEBLANC... Desde luego “Lolita” y tantas más, que lo único que provocaban los dichosos pizarrones de censura era más morbo entre la feligresía y más se aplicaban en no dejar de ver por ningún motivo ninguna de las cintas de la lista prohibida. Hoy en día el hecho solo de pensar en ir al cine nos causa pereza y todo porque las salas se concentraron todas en centros comerciales y para llegar se requiere mover el auto, buscar donde aparcarlo, no perder el ticket del estacionamiento... y lo peor de todo... la selección de cintas no llega a diez repartidas en decenas de mini-salas por toda la gran ciudad. Eso sí... en todo el Centro no quedó una sola y esto es una desgracia para los que nos gusta el cine en todas sus formas y versiones. Nos hemos preguntado entre amigos porque no reabrir la SALA DEL ESTUDIANTE... Un cine que funcionó exitosamente como tal en Av. Juárez y Escorza a un costado del MUSEO DE LAS ARTES o RECTORÍA de la UdeG. Los ciclos de cine siendo buenos se presentan en un poco apropiado auditorio subterráneo del edificio (horrible) administrativo de la propia Universidad, lo lógico sería en una sala con buenas dimensiones como supongo aún debe mantener el mencionado “Cine del Estudiante”... La locación es extraordinaria y su tamaño ídem... ¿qué esperan para rehabilitarlo como tal?... Entretanto en nuestras ilustraciones publicamos cintas que hemos vuelto a ver eso sí, gracias a la tecnología pero sin el encanto y la emoción de la gran pantalla. Alguien recordara en aquella invasión hispana de cintas y artistas en los 60’s a “La Gran Familia” y sus dos secuencias, reflejaba a la clase media de una enorme familia y las peripecias que hacia el pater para sacar adelante a la prole con un dejo de categoría y “gente bien” tan usual en esta ciudad tan castiza y en donde el juego de las apariencias a veces (¿o siempre?) es el que mejor funciona... o la escena cumbre de “Lolita” donde el grandísimo actor DICK BOGARDE le aplica sutilmente barniz de uñas a los bellos pies de la rubia SUE LYON... Mientras suena el pegajoso tema musical del film “Lolita Ya Ya” a ritmo de Twist... El gran MARLON BRANDO de quien JAMES DEAN tomó ese estilo y actitud tuvo como segunda esposa a MOVITA... alguien recuerda que fue tapatía y se llama o llamó ¿LUISA CASTAÑEDA? LIZ TAYLOR encabeza por mucho la lista de personajes del mundo del espectáculo que nos tocó conocer... En una de sus visitas a Guadalajara, Puerto Vallarta y después en Los Ángeles en el comité que ella fundó y presidió por años a favor de la lucha contra el AIDS y del cual fuimos miembros. Inolvidable la actuación de JULISSA en “Los Caifanes” donde se desenvuelve como es y como siempre fue... Desenfada y natural sin pose alguna... EMILIO GARCÍA RIERA insistía que el cine en ocasiones era mejor que la vida... ¿será cierto? Y para aquellos que juran que la realidad supera a la ficción el número del mes pasado de la revista QUIEN expone con lujo de detalles la siniestra historia de KEITH RANIERI y sus nexos con altísimos personajes mexicanos entre hijos de políticos o de influyentes, o de millonarios para atraer a su especie de secta miembros y manejar una red de trata de blancas... El informe menciona que entre estos había varios tapatíos... ¿Será cierto o solo pura ficción? Y por ahora ¡Cooorte!