Diario de un snob

* Recordando a Ernesto Servín, a un mes de su fallecimiento.

* Aquel verano de 1959... ¡Qué verano!

* Una ciudad y una época sensacional

* Juventud... ¿divino tesoro?

Y a exactamente un mes del muy sentido fallecimiento de ERNESTO SERVÍN AVIÑA gran amigo, estupendo artista y socialité de altos vuelos lo recordamos con una pequeña semblanza de lo que fue Guadalajara y esa inolvidable época que hace poco mencionábamos en otra de nuestras entregas, como la era dorada de la juventud.

Después de siglos en que los jóvenes no se les tomaba en cuenta estos tomaron por asalto a una sociedad hipercerrada y después de REBELDE SIN CAUSA con JAMES DEAN y ElVIS PRESLEY y sus hits como El Rock de la Cárcel o King Creole, el mundo ya nunca fue igual. Como olvidar los autos descapotables que en doble sentido circulaban por las Avenidas Juárez/Vallarta... y desde luego Av. Lafayette y la muy nueva Av. de los Ingenieros (hoy López Mateos Sur, la parte Norte entonces lucía empedrada). Donde se daban cita las “palomillas” de cuates como las parejitas de novios... “Oye gordo, me llevas al auto-cinema Ritz?... Estrenan una nueva de SANDRA DEE... mmm Sí, pero SIN “chaperon” respondía súbito el encopetado galán... ¿Y si saliendo me invitas al VALENCIA? Ándale, ¿sí?... El GEMMA de Av. Lafayette o la NEVERÍA UNIÓN, se llenaban de gente joven. Chicas con sus enormes faldas con crinolinas de donde coquetamente prendían un broche con un cascabel, zapatillas ballerinas y las infaltables tobilleras, cola de caballo y twin set de aquella fibra sintética “Banlon”... Ellos imitando en actitudes como en vestimenta al inimitable rey del estilo el malogrado JAMES DEAN y la irrepetible chaqueta de nylon roja que luce en su película más famosa… “Papá, ahora que vas a San Antonio ¿me traes una chamarra roja... como la de la película? El ogro papá responde hecho una furia “¡Queee esperanzas! Ya te dije que nada de ropa de esos maricones o rebecos... Además ya dieron la queja de LA CASA LOYOLA que durante la función de cine no le despegabas la pierna a tu amiga... Y noooo quiero que te me pongas esos horrorosos pantalones de mezclilla... pues ni que fueras albañil”... Aquí se viste de casimir, ¿me entendió joven-ci-to?... Con las chicas la cosa iba más o menos pareja... Apenas salían de casa “a hacer la tarea” a casa de la BEBA… se ajustaban el “fajo” y así resaltar la cintura y el corpiño... de entre sus faldillas encontraban una cajetilla de cigarrillos y se iban al café con su amigas a fumar, a tomar un “Sundae Special” y a coquetear con los chicos en el CAFÉ NÁPOLES (celebérrimo café entre la intelectualidad y los jóvenes)... Son más de las 10 de la noche y la niña de la casa no llega aún... “CAAAASTULO”, grita la señora al chofer mientras juega a la CANASTA URUGUAYA con sus amigas, fumando y bebiendo a la vez... ¿Dónde está la NENA que no llega?... Pos siñora yo la dejé en casa de su amiga la BEBA y quesque ellos la traiban de rigreso”... La mentada NENA entretanto quitada de la pena se entrena en los secretos del amor con un “mango” del CERVANTES y la BEBA hace lo propio con un alumno del INSTITUTO DE CIENCIAS... “Ayyy dice una de ellas mirando su reloj pulsera. ¿Ya viste? Pasan de las 11 de la noche... Mis papis me van a castigar”. En pleno “me quiere-no me quiere”, se alisan el entalladísimo ensamble de Banlon... cogen su bolso y extraen su polvera, se dan un rápido retoque de “bile”… se medio arreglan el crepe del peinado, vuelven a verse en el espejo de la polvera y corriendo se montan en el THUNDERBIRD 56 descapotable de uno de los jóvenes galanes… con rapidez sintonizan RADIO JUVENTUD con la voz de FABIÁN... y sin percibir siquiera la NENA olvida sus cuadernos escolares en el café cual moderna cenicienta... El papá hecho una furia... mientras en RADIO CENTRO se deja escuchar aquella famosa voz “Señorrr, señooora... Son las 11 de la noche en Radio Centro… ¿sabe usted dónde están sus hijos?...”. ¡Y por ahora, COOORTE! Ya continuaremos con aquel VERANO DEL 59.