Diario de un snob

*Muy lamentable fallecimiento de Ernesto Servín.

*Fue un gran personaje social como artístico.

*Pintor y retratista de grandes vuelos.

*Se va otro destacado miembro del Olimpo Tapatío del genio y el buen gusto.

Y gracias a esa práctica -pero terrible costumbre- de anunciar en “las redes” lo mismo conciertos de música clásica o electrónica, presentaciones de libros o exposiciones y como en el caso que nos ocupa ¡hasta funerales! ...Pues no nos pudimos enterar a tiempo del fallecimiento de quien fuera un gran personaje Tapatío (y grandísimo amigo de años) el genial pintor ERNESTO SERVÍN AVIÑA, menos supimos de la misa de “corpore insepulto” hoy hace 8 días en la Iglesia de la Gente Tapatía de prosapia, como lo es la de NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD en Av. Vallarta, sede aún de la más antiguas de las Cofradías religiosas de Damas de toda América!! Como que data de los 1570’s...!! O, bien cualquiera de las bellas iglesias del CENTRO donde además están sepultados los ancestros de muchísimas familias que seguramente ni siquiera lo saben, ni les importa...!! Así como las mentadas y peligrosas “redes sociales” son usadas lo mismo para ligar, que ahora por lo visto para enviar esquelas. La cibernética funciona como un complemento a lo tangible y más sabiendo los innumerables casos de las llamadas “fake news”, así pues, si no lo leímos en papel impreso pues....No cuenta igual. Y por qué razón la gente de todos niveles forzosamente cree que TOOOODO MUNDO está conectado a las mensajerías, Twitter y demás las 24 horas del día si es un auténtico distractor y ya por fin comprobado causa severos retrasos en áreas del comportamiento humano. En fin, no quisiera insistir nuevamente en lo “hechizo” de lo cibernético pero para muestra basta lo sucedido a nuestro leidísimo colega de este mismo Diario DIEGO PETERSEN FARAH en días pasados al pedir un Uber...!! Y eso que aún no llega de lleno a México el llamado “Internet de las Cosas” ya prohibido en ciertos países europeos, pues si bien lo mismo puede usted abrir las puertas de su casa desde su tel inteligente...En cinco minutos ya le hackearon las claves para que los amantes de lo ajeno no solamente abran las puertas, sino vacíen su casa!! Gracias Telmex por tu tan solicito servicio y por promover ya despiadadamente tan riesgosa (al menos en este país donde todo lo roban) tecnología. Pues bien, ya dimos nuestras razones por no haber podido enterarnos de que un gran amigo fallecía, ni de que hubo un par de misas en la misma Iglesia de tal forma que nos cayó doblemente por sorpresa y de ninguna manera es reclamo, simplemente una esquela en este diario, por pequeña que sea permite enterar a amigos y hasta enemigos pero no a través de las “redes”. Descanse en paz el gran ERNIE!! y nuestro sentido pésame a sus deudos comenzando con sus hermanas GUADALUPE, nuestra adorada MAGAS y MARCELA la hermana menor de la familia que alguna vez formaran Don RAFAEL SERVÍN y doña GUADALUPE AVIÑA de SERVÍN además de sus hermanos EDUARDO (y no recuerdo si hubieron más hermanos) así como a sobrinos y amigos cercanos que los tuvo por montones!! Adiós al buen amigo, al estupendo retratista y a toda una época que como mencionábamos la pasada semana definitivamente el mundo sí que fue en muchos aspectos mucho mejor... Por ahora, ¡Corte!