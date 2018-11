Diario de un snob

*Elegante recepción en honor de Doña Martha Serrano y Zermeño.

*Toda una institución social, de la antigua sociedad de Lagos como de Guadalajara.

*Santa María de los Lagos, cuna de nobles y eruditos.

*¿Una visión o una realidad? Una bella amazona de Lagos cruzó ante mis ojos.



Hace un par de semanas que se ofreció elegante recepción en honor de una “grand dame” en toda la extensión de la palabra. Me refiero a Doña MARTHA SERRANO y ZERMEÑO, toda una institución social y empresarial de Guadalajara como de su ciudad nativa: La bellísima villa de Santa María de los Lagos, cuna de nobilísimas familias, como de personajes de la talla del Padre AGUSTÍN RIVERA o el gran escritor Don MARIANO AZUELA... Jalisco, la Nueva Galicia o la Intendencia de Guadalajara ha sido (por más que los de otras regiones hayan querido impedirlo) tierra fértil para el talento en todas s

us formas, destacando por mucho las letras, las bellas artes, la investigación... ¡y sus mujeres! ¿Qué sería de los jaliscienses sin nuestras aguerridas, bellas física y espiritualmente, emprendedoras y luchonas féminas?... No pretendo afirmar con esta teoría que el talento y la belleza están concentrados en una zona como lo es Jalisco… pero bueno, tal parece que así lo es. Doña MARTHA SERRANO precisamente pertenece a este género de mujeres que aun ante las adversidades que la vida le pudo poner enfrente ha sabido salir adelante. Su siempre elegante presencia nos remite inmediatamente a aquellos grandes linajes de la colonial LAGOS, tal vez una de las ciudades más bellas y mejor preservadas de Jalisco y de México... como los ANAYA, los RINCÓN-GALLARDO, los RIVERA, los SAN ROMÁN, los MORENO, los GÓMEZ-ANAYA, los GÓMEZ PORTUGAL, los GARCIADIEGO Y GALLARDO... y hasta a nuestra parienta la Rev. MARÍA DE LOS DOLORES OCAMPO Y PARTIDA CAMARENA. Abadesa por muchos años del célebre Monasterio de CAPUCHINAS de Sta. MARÍA DE LOS LAGOS. No pretendemos de ningún modo realizar una exhaustiva relación genealógica sobre la noble villa y ciudad de LAGOS DE MORENO, pero si afirmar que, de todas las ciudades de lo que hoy es Jalisco, sin duda esta ocupa primerísimo sitio no solo en la región de LOS ALTOS, sino en toda la entidad como un ejemplo de saber preservar armoniosamente su arquitectura, su sociedad y su gusto por la cultura y las tradiciones. La noche de la recepción en honor a Doña MARTHA SERRANO en “LA SAUCEDA”, sita en Av. Américas; se ofreció allí mismo previamente, una misa de acción de gracias por haber llegado a tan honorable edad y en tan perfecta forma. ¿Cuál es esa edad, me preguntarán los amables lectores? Mmm, no es de ningún modo educado ni acertado el preguntar o anotar la edad de las señoras... solo les puedo decir que es como si fueran hoy en día cumplir los 70. La fiesta selectísima reunió a buena parte de la antigua y buena sociedad Tapatía como Laguense y la dama en cuestión (elegante a mas no poder) felicitadísima por amigos, hijos, nietos y bisnietos... ¡Un beso enorme y que cumpla muchos más!

P.D. Una noche de hace muy pocos años paramos de regreso de la Cd. de México precisamente en LAGOS, para preguntar si de mera casualidad doña MARTHA SERRANO se encontraba por allí. Al no dar con ella para saludarla y, al intentar entrar a un cajero bancario frente a la plaza principal se nos adelantó precipitadamente una de las mujeres más bellas que hayamos visto jamás. No, ni siquiera en Paris... bajó erguida de una camioneta, con un aplomo difícil de explicar. Ataviada en impecable traje de “montar”, botas inglesas y pantalón de equitación, pelo rubio recogido en una coleta y ojos azules… tez blanca dorada por el Sol... alta no, altísima de unos 1.78 metros y de una CLASE y ESTILO que nos quedamos de una sola pieza y como petrificados viendo esa belleza de campeonato mundial. ¿Quién pudo haber sido? Jamás lo supimos y tal vez ni lo sabremos pues la belleza (como dijera BRETON) Así es... Anónima y en muchas ocasiones súbita y arrebatadora que cuando recapitulamos e intentamos poner en orden las ideas... ya es demasiado tarde. La chica como entró al cajero bancario, así o más rápido salió, subió a su camioneta y arrancó. Dejándonos con la duda de si fue un sueño... ¡o una mera ilusión!