Diario de un snob

*Nuevos códigos sociales para malos modales... O malos modales disfrazados de dizque novedades

*Lo elegante es igual aquí que en París, N.Y o en la Conchinchina...!!

*No se trata de ser ni muy aburrido... ni taaaan original...pues esto resulta muchas veces lo más fácil y lo más “ cheap” y no Chic,



Y nos cansamos de repetir que por favor las señoras tapatías antaño, sinónimo de sencillez, clase y saber vestir según la ocasión no se disfracen al medio día como si fuesen a ir a un baile de gala… Y encima de todo en sitios campestres como lo es Chapala o alguna hacienda legendaria!!! Nooo por favor… Y en cambio van al Teatro Degollado de pantalón y un saco furris o un sweater como si fuesen a ir al viejo cine aquel… Estoy refiriéndome a muchas, muchísimas que han viajado y tienen maridos que les cumplen sus caprichos, o sea no es que vayan vestidas de “pendejuelas” porque no tienen más donde ponerse el vestido que parece que lo adquirieron en el barrio de San Juan de Dios… Con todo respeto para el más tradicional barrio bravo tapatío… Y sin dudan lo que he venido sugiriendo de años atrás basta echar una hojeada al “Hola” donde la boda del pequeño de los Windsor y para evitar “desfiguros” señalaron que por favor la damas llevaran trajes de día y sobrero… La euforia de lucir como Femme Fatale no solo es una curiosidad tapatía (como bien hubiera dicho la inolvidable Susana Verea) Sino que ciertamente se extendió por todos lados… Al punto que anexaron al punto que anexaron cómo debe ser y más tratándose de la casa real británica una tarjeta (recordatorio del “Dress Code”)… Los señores, obvio, portan lo que llaman el “Morning Dress” o jaquet… En Francia más o menos se sigue la misma etiqueta vestidos o sastres de tarde con sombrero y los señores lo que hemos dicho ya.

Este par de guapísimas y archidistinguidas señoras así tal cual como están ataviadas podrían perfectamente encabezar la lista de “Mejor Vestidas” que anualmente hacen publicaciones internacionales como el “VANITY FAIR” y es la manera exacta cómo se debe asistir a una boda al mediodía...se tratan de Ana Elena Vázquez Aldana de Ibargüengoitia y Tatis Pizarro Corcuera...simplemente im-pe-ca-bles...

Y ya que estamos hablando de mexicanos internacionales en lo q antes fue el jet-set, aquí vemos a las adorables amigas Marcela Sheridan y Rosella Fimbres acompañadas por el que fuera hijastro de Carolina de Mónaco... el muy joven y divertido Príncipe Ernst de Hannover en un coctel en un club de moda, los tres perfectos para la ocasión.

Para una comida informal en casa de amigas aquí la muestra nos la ponen la mítica y adorable Princesa Ira von Furstenberg y claro la tapatía más guapa de la alta sociedad internacional que actualmente brilla como ninguna otra mexicana ....Gaby Ortiz de Garza...!!

Si una mujer ha sabido mantener un mismo y muy propio estilo desde los años 70’s y que se mantiene prácticamente igual ésta lo es sin duda Paloma Picasso a quien conocimos aún estando casada con Rafael López-Sánchez. En una cena para recaudar fondos Fernando Partida Rocha hoy reinventado como Duque la acompaña esa noche memorable....

Gran noche de gala de la Cruz Roja en Montecarlo o en París.... Mari Carmen Ortiz Monasterio en un traje halter alta costura en muselina negra y más bella que nunca y su acompañante este duque de Tlaquepaque en el clásico black tie o corbata negra, ambos dando el look del Hollywood de los 40’ y 50’s...!! Un estilo q nunca pasa de moda!!

Si la mentada boda es en la noche aquí y en China se pueden colgar lo que se ocurra aunque parezcan “tortas compuestas”... Por ningún motivo los señores deben quitarse el saco así la boda sea en Dubái en pleno desierto; es una ordinarez más al sentarse a la mesa sin el saco puesto. En eso los tapatíos también se sabían los más estrictos códigos… Se me ocurren al vuelo Fernando García Aceves (El Pasolargo)… Los Robles León… El propio “Piolín Rubio”; ellos sabía llevar muy bien los trajes de día sobre todo… Xavier Barbosa… Bueno, ese gran señor internacional se las sabía todas y como anfitrión también incomparable. Actualmente, brillan por su buen gusto Job Hernández Dávila… Pancho Martínez… Willy Urrea… Pero el que más estilo tiene aún y que casi siempre se le ve de sport es Enrique “Patas” Aldrete… Internacional y mundano y sencillo como el que más… Sin omitir a Alejandro Gómez y su incomparable mujer, la adorable Martha Collignon... Del mismo grupete el inolvidable Mito Arce siempre vestido a la ocasión con su extraordinario sastre que me refirió y le perdí la pista ...De entre las señoras la lista es larga y aunque la mayoría se disfrazan en “mi lista” sólo tengo las que saben cómo, dónde... A qué hora... Y cómo mover el abanico para sin querer opacar a las que van de tacón teibolero y shantung rebordado a las 3:00 de la tarde... Ana Mari Rivas aunque más joven... Maga Álvarez Bermejillo de Aranguren... Simone Javelly más pasa el tiempo y mejor luce aún...Pero mi favorita lo sigue siendo María Amparo Díaz-Morales de Álvarez Bermejillo...a donde va seguro para el tráfico.... Conjunta lo mejor de la “tapatiez” en el sentido más estricto... De su misma generación la súper presencia casi siempre para “epater les bourguoises” de Mayi Mtz Barone de Sahagún...y en total look la locomotora social que es Lorenza Dipp...Yolanda Albarrán sigue tan bella y dulce como siempre y junto con su marido otra pareja internacional… No puedo terminar sin mencionar a Lorenza Rodríguez Araico ...Otra tapatía chic & chic al 100% ...y entre las más clásicas Paz y Marcela González Gortazar y su cuñada la aun bellísima Gloria Martínez... Muchas más se fueron al mundo sin retorno y no vemos quienes las sustituyan... Conchita Pérez Vargas de Vigil ... Toña Orendaín de Petersen o doña Paz Gortazar de Glez Gallo q tantas veces la hemos citado… Gaby García Aceves y más jóvenes y aún en este mundo las adorables Pita Silva Corcuera, la nena Vivanco de García Villaseñor y el propio Nacho impecable siempre... Su hija Natalia y su cuñada Tessa Brockmann junto a los hermanos Ramos Garibi son con mucho bastante elegantes... Como Marco Mabarak y su guapa mujer... y at last but not least las hermanas Ana y Kari García-Sancho... Ya hemos de continuar y hacer más completa la lista de las que “sí saben que saben y que se hacen que no saben “... Pues en esto reside mucho del encanto de las tapatías!!

Momento aquí añado una posdata:

P.D. Rosa María Corcuera de Álvarez Bermejillo y sus tres bellísimas hijas interior y exteriormente y las hermanas Gutiérrez Castellanos… La cinta continua la próxima semana!!