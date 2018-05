Diario de un snob

*Guadalajara, hoy una urbe tan confundida como muchos de los que la habitamos.

*Aquella famosa “ocurrencia” de Zambrano Villa.

*Las ocurrencias actuales... y las que puedan aparecer en el futuro.

Las generaciones actuales han cambiado en los últimos 10 años más de lo que tardaron en cambiar tres y hasta cuatro generaciones que conforman más o menos un siglo. Con la desgracia que nunca nos dijeron que “tecnología” no es Teología ni que la tecnología daría al traste con tradiciones, modos de vida familiar, formas de interrelacionarse como seres humanos que somos, con las formas y usos del lenguaje escrito como hablado, los juegos infantiles, los usos y horarios cotidianos y lo peor del asunto es que en nuestra profunda ignorancia y acomplejamiento ante países más ricos y desarrollados nos quisimos ver a su nivel y no tendremos para pagar un mes de colegiaturas pero eso sí, IM PO SI BLE (así alargando la palabra) dejar de comprar la última cháchara electrónica que surgen por decenas cada tres y seis meses. Alguien se acordará (todavía es Mayo) que los niños de hasta no hace mucho iban a un acto lleno de candor e inocencia “A ofrecer flores” a la Virgen María, véase tarde tras tarde en todos los rumbos de la ciudad parvadas de niños y niñas vestidos “de punta en blanco” y con varas de Nardos y Gladiolas muy formaditos para depositar ante el altar de las iglesias la más pura de las ofrendas de los —entonces— traviesos pero inocentes niños de todavía los últimos años del pasado siglo XX. El fragante olor de los nardos mezclado con el sereno y relajante frescor de las Iglesias en los siempre tórridos mayos tapatíos nos trae de vuelta la infancia perdida u olvidada entre los artilugios chinos electronicos primarios (como las calculadoras) hasta llegar a lo que vemos hoy.

¿Algún peque sabrá jugar hoy en día al “Bebeleche” o al “Burro” o “ Mulo por Mulo”?... ¿o a las famosas adivinanzas?... Como una alucinación que no creíamos cierta una calurosa tarde de Mayo de los 1980’s mientras cruzábamos de Palacio a Las Fabricas de Francia vi por vez última (al menos espontáneamente) a un encantador grupo de niñas y niños vestidos de blanco y jugando y cantando una de tantas RONDAS infantiles de tantas generaciones como aquella de “MAMBRU se fue a la guerra qué dolor qué dolor qué pena…” o aquella donde un niño enronquecía la voz para cantar “Yo soy ese Jicotillo (quijotillo) que anda en pos de Doña Blanca” y la famosa y soberbia “Ricitos de Oro” que manda decir el Rey que cuantas hijas tenéis”, aún en un castellano auténtico y que de niños en todos colegios elegantes o no, se cantaban al parejo con las del inolvidable CRI CRI.

No claro que no, todo tiempo pasado fue mejor pues los humanos por naturaleza extraemos solo los recuerdos agradables... pero ¿y si no fuera así? Qué remedio les quedaría a los abuelos solos y olvidados sino en asilos en las “residencias de lujo” para 3ra edad… Tal vez no todo tiempo pasado fue mejor… pero en estas imágenes comparado lo que se construyó Vs. lo que se destruyó... pues hasta un ciego, sordo y mudo nos daría la razón ¡O TEMPORI O MORI! Pero por hoy “COORTE” ¡Y veamos en que y como acaba la famosa línea Tres y todos los desperfectos que ocasionó... P.D. Las alumnas y ex condiscípulas del exclusivo COLEGIO DE LAS DAMAS o del SAGRADO CORAZÓN celebraron días pasados el día de SANTA MAGDALENA BARAT, si mal no recuerdo fundadora del que fuera la institución educativa más elegante y de donde además al menos en Guadalajara salieron las chicas casaderas más bellas y mejor preparadas.

¡Hasta la próxima pues!