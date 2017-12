Diario de un snob

• En recuerdo de un gran arquitecto y estupendo amigo

• Otros mundos, otras gentes, pero la calidad y el buen gusto deben perdurar

• Nos referimos a Federico González Gortazar en un aniversario más de su fallecimiento

• El “Guadalajara Hilton”, un hotel que puso a nuestra ciudad en el mapa mundial

• La historia de una hada madrina que dio la bendición a ese hotel y su aroma a Chanel No.5

Hacia 1962 vemos (imaginamos) que vemos a un jovencísimo arquitecto de unos 26 años corriendo y bajando y subiendo ascensores en el enorme Hotel “New YorkHilton” de Av. de las Américas en la Babel de Hierro... no es otro que FEDERICO GONZÁLEZ GORTAZAR, tapatío de pura cepa quien tiene en su haber una cita con los directivos alemanes de la cadena HILTON INTERNACIONAL, los que habían puesto en la terna para abrir un nuevo hotel entonces la más exclusiva cadena del mundo en esta Guadalajara, al muy joven y enamorado de su profesión, como también de GLORIA MARTÍNEZ su novia desde la adolescencia. El otro arquitecto mayor en edad y teutón de origen, tenía a los ojos de FEDERICO y tal vez de cualquiera, más posibilidades de lograr el anhelado proyecto a llevarse a cabo... pero una cosa son las cosas que la razón aparentemente entiende y otras son las razones del corazón cuando existe la auténtica vocación y el corazón para hacerlas, pero que la razón no comprende. Haciendo el cuento corto y esto es verídico al darle el fallo final de dicho gran proyecto le dice uno de los altos directivos o tal vez uno de los HILTON con su habitual desparpajo “Hey, relájate, el proyecto ya es tuyo... platiquemos y dame ideas más precisas del hotel"... MR. HILTON se quita los zapatos y sobre la mullida alfombra le sugiere lo mismo a FEDERICO... al desatarse sus Bostonianos y para su desgracia nuestro personaje de hoy por error, nerviosismo y lo que esta cita significaba se entera que uno de los calcetines del par puesto presenta sendo orificio. A la pena que sufrió nuestro amigo siguió una risotada de CONRAD HILTON y le dijo relax boy, a todos nos llega a pasar más de una vez.

Calmada la tensión y al despedirse FEDERICO, el anfitrión y riquísimo hotelero le acompaña a bajar en el mismo elevador… cuál va siendo su sorpresa que en cierto piso para y se sube al mismo nada más y nada menos que la DIOSA de Hollywood... ¡MARILYN MONROE! Que estaba de paso por NY y poco antes de su muerte en plena cumbre de su belleza y sensualidad... los presenta MR. HILTON y FEDERICO en ahora sí un ataque de nerviosismo la rubia le hace conversación pues esta había tenido un romance con aquel joven mexicano BOLAÑOS de apellido y hacía poco había estado en Cd. de México... FEDERICO turbado le comenta en la rapidez de una charla de ascensor de su proyecto recién autorizado y ella le dice algo así como “Darling I want to sign up also your project... can I? FEDERICO no traía más que sus planos y no encontraba su estilográfica... al parecer —no lo recuerdo bien— ésta acabo autografiándole los planos del GUADALAJARA HILTON o con su lipstick o con una pluma que una alma piadosa apareció al momento que estaban ya en la planta baja. ¿Leyenda o cuento chino...? mmmm al parecer fue ciertísimo y esta serie de sucesos como de “magia pura y buena” como las hadas de la Cenicienta, pasan cuando hay buena fe, vocación, inteligencia sin pretención, y por sobre todo buen corazón.

El resto es historia, el GUADALJARA HILTON se abrió casi simultáneamente al de SAN JUAN de PUERTO RICO y el de TEL AVIV en ISRAEL, ya existía el CONTINENTAL HILTON en Cd. de México abierto en 1956/57, pero este, el de Guadalajara, superó con mucho a aquel en tamaño como en diseño y aún hoy sigue siendo un ícono y luce totalmente actual... como tantas otras obras de FEDERICO mientras que buenas obras también otros buenos arquitectos se volvieron obsoletas y lucen arcaicas y decadentes pero en esa decadencia sin remedio. ¿A que se pude deber esto? ¿Caprichos de las Diosas de las Bellas Artes?... ¿Talento, vocación y corazón al hacer un proyecto? ¿La Divina Providencia?... o aquella bellísima y fulgurante estrella de cine como no ha vuelto a ver otra igual que disfrazada de hada madrina o al revés estampó su firma y con su encuentro absolutamente espontáneo en aquel elevador y su adorable sonrisa e ingenuidad logró MARILYN MONROE crear indirectamente un gran hotel como no ha habido otro igual en esta hoy metrópoli que entonces 1964/65 sí que era una ciudad cosmopolita, y que hoy las autoridades en vez de proteger a la ciudadanía prefieren desde sus cotos horrendos en la periferia infundir el miedo a los que verdaderamente vivimos en la Ciudad que heredamos de los ancestros y que es nuestra obligación, conservar y velar por ella como de sus tradiciones. La vida está llena de toda clase de momentos pero —reitero la buena intención, vocación, y corazón en lo que uno hace— es cuando aparece esto que pareciera un cuento de hadas, sólo que en esta ocasión la mentada hada madrina lo fue la más bella mujer del S. XX y encima de todo desapareciendo rápidamente, como por arte de magia pero dejando una estela de aroma de CHANEL NO. 5. Desde aquí, un beso enorme a GLORIA MARTÍNEZ de GLEZ. GORTAZAR, elegante y bella tapatía como la que más y en tierra de bellas y al talento de PICO GLEZ MARTÍNEZ, heredero en buena parte del talento de su padre.