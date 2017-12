Diario de un snob

• DESDE AQUÍ FELICITAMOS A RICARDO PINTADO RIVERO

• RECIÉN CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS NÚMERO (?)

• UNO DE LOS TAPATÍOS MÁS ELEGANTES EN CIUDAD DE MÉXICO

• UN CUENTO CORTO DE LOS AÑORADOS AÑOS 50’s y 60’ s, EN SU HONOR

¿Ya te enteraste ?... vienen THE PLATTERS a México... ¡Ay, no me lo digas! ¡Qué emoción, no me los pierdo por nada! Oye, ¿ya viste aquella nena qué divina está? Ufff, pues como no, si es PILAR ARNUS que desde que llegó de estudiar de Suiza me gusta más y más y con ese acen-ti-to más linda me parece... Pero que bárbara, si la señora Embajadora está hecha un cuero ¡tan o como sus hijas! La Orquesta del Maestro ESCALANTE arranca a tocar con “Patricia” la pieza de moda que PÉREZ PRADO había popularizado entre la juventud ya con un ritmo distinto al mambo... a poco aminora el ritmo con “Lisboa Antigua” entretanto, en unos soberbios descapotables viene HUGO STIGLITZ, jugándole carreras en su T-Bird a RAFA LEBRIJA y a ENRIQUE BRAUN... mientras sigue llegando todaaaaa la “jeunesee doree” capitalina y sus pares tapatíos unos que ya vivían allá y otros que no faltaban por nada apenas se enteraban de una buena fiesta... Entre otros, OSCAR Y RICARDO PINTADO RIVERO... PATAS ALDRETE y ÁLVARO, su primo... Los BARRAGÁN GORTAZAR los que apenas llegar y a demostrar que Jalisco ¡nunca pierde! en perfecto francés y con un natural besamanos saludan a la CONDESA DE LAGARDE y al Señor Embajador, anfitriones de ese baile que fue LA FIESTA de la temporada en honor de sus tres bellísimas hijas que se volvían a Francia por un tiempo a proseguir sus estudios... la mamá como las hijas, elegantísimas, vestidas por HUBERT DE GIVENCHY... MARIE CALIXTE en un ajustado jersey negro muy a lo BRIGITTE BARDOT, uffff, ¡qué mango de mujer!... oye ESCALANTE, arráncate con un buen ROCK ‘n ROLL... le sugiere imperativamente LUIS CARLOS CAMPERO... en tanto un diminuto conjunto de ROCK termina de instalar su equipo en la terraza con un más diminuto cantante aún... aich, sí, claro que los conozco, dice ADDY VILLELA, son los hermanos que tocan en las tardeadas del COLEGIO ALEMÁN... ESCALANTE y su orquesta siguen tocando ‘slow rock’... VENUS o una nueva y pegajosa melodía TEMA DE UN LUGAR DE VERANO.

El Embajador fumando un buen habano y madame la Comtesse no paran de hablar y reír en por lo menos cuatro idiomas... los camareros de elegante filipina roja y enguantados sirven a pasto lo mismo champagne que High Balls... pulidísimas bandejas de Christofle y Puiforcat repletas de bocadillos sacian el hambre de esa juventud tan distinta a la de hacía apenas tres o cuatro años... THE BLACK PANTS con el cantante CÉSAR ROCA (Costa) entonces llevan tocando buena parte de la soiree y en la terraza al ser fresca y más amplia a cada estrofa de los rocanroleros vuelan las crinolinas y las chicas lanzan grititos de emoción... se tocan las parejitas sutilmente ante la disimulada vista del papá y hasta los más acartonados como los ORTÍZ DE LA HUERTA ya traen el copete sin Glostora y la impecable corbata de moño está a punto de dejar de estar ‘impecable’... Oye, dile al cantante que si se sabe una de JOHNNY HALLYDEY.

Entre pieza y pieza afinan los rockanroleros y en tanto es el momento propicio para caminar por los bellos prados de la mansión y robarle un beso... y si se puede, algo más a las bellas hijas del embajador o a montones de chicas guapas más del LYCEE FRANCAIS de Polanco... oye, ¿bailamos ? mientras el chaparrín cantante trata de imitar a ELVIS con ‘Its now or Never’, le pide uno de los galanes a MARIE CALIXTE en ese momento le dice al oído ‘ahora o nunca así me enseñas a ‘besar a la francesa’. Ya con demasiadas copas de champagne MUM se le acerca demasiado y una sonora bofetada recibe por atrevido... tambaleándose se escabulle entre los más de 400 invitados mientras de nuevo arranca una tanda de buen Rock... ‘Cuando veo a una nena yo me siento mal, me brillan los ojos y comienzo a sudar... y esto me sucede por tratar de ser un tigreeeee ouuuuu un tigreeeeee’”... la música se va haciendo cada vez más lejana y las luces de aquella Ciudad de México que nunca dormía en aquella década y en la que siguió, se van apagando y un nuevo día comienza... la gran ciudad ya nunca volvió a ser la de entonces.