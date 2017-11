Diario de un snob

* Recordando una cena que nos tocó organizar

* Se habló de la fiesta por largo tiempo

* Jean Louis Albarrán como co-anfitrión

* El famoso restaurante POMODORO de Enrique Garrido

* Todo en honor de los hoy condes PHILIPPE Y MINA D’ORNANO

Ya pasaron más de 20 años de una cena que dio mucho de qué hablar en la Ciudad de México, como en Guadalajara y aún en París... y es que no era para menos pues se había casado recién el heredero del emporio de cosméticos más chic y caros del mundo con MINA una adorable y sencilla chica rumana de bella tan lánguida mirada y que tal vez a los ojos de MICHEL Y ELIZABETH D’ORNANO auténticos reyes de la alta sociedad parisina y cuya firma SISLEY era y es la más exclusiva en perfumería y cosmética pudiera no ser la indicada para su hijo mayor... se casan de todas formas y en camino a Acapulco y Hawaii paran en Cd. de México como parte de su viaje de bodas.

En la época nuestro buen amigo que fue JEAN LOUIS ALBARRÁN y que aunque tapatío había vivido siempre en París se acababa de mudar a D.F., por qué no hacerles una fiesta a la nueva y atractiva pareja sugerí y más tomando en cuenta que el que esto escribe llevaba las relaciones públicas del POMODORO, un sensacional restaurante italiano en plan elegante sobre Paseo de la Reforma y cuyo dueño ENRIQUE GARRIDO PATRÓN también gran amigo aceptó la propuesta máxime que dominaba el arte de saber recibir. Hoy en día cualquier pelado se roba listas de invitados o hackea a una empresa y se autodenomina como ‘PR’ creyendo que solo eso lo llevara al éxito… Juar juar... hay que hablar idiomas y con acento elegante... buena facha y mejor guardarropa... saber comer y saber cómo se recibe... dominar las charlas de sobremesa... Y por sobre todo, educación y diplomacia, simpatía y una cierta y muy buena dosis de CLASE que es aquí donde más fallan pues al ser algo intangible que no se compra ni se vende ni se presta ni se renta... en fin los que nos dedicamos a esta carrera sabemos de qué va la cosa y nada es improvisado.

Un medio que se presta a la soberbia y a la envidia... a la calumnia y a tratar de que lo chafa luzca como bueno... aquí en Guadalajara abundan los envidiosos y, aunque más sufre el envidioso que el envidiado no deja de ser lastimoso y molestísimo el ser motivo de envidias y peor aún el volverse el ALTER EGO de personajillos de la peor estofa. Pero volviendo al tema central de hoy con la debida antelación se enviaron las elegantes invitaciones caligrafiadas a ‘la anglaise’ y un estricto RSVP así como traje de noche para las chicas y black tie para los caballeros... 50 exclusivísimos invitados jóvenes con la intención de realizar aquí lo que en París se organiza de cotidiano al escasear muchísimo el servicio doméstico. Resulta más cómodo separar un ala o todo el restaurante con todo y servicio y así dar una cena en toda forma... 10 días antes estaba todo el grupo confirmado y hubimos de cancelar algunos en vista del espacio... el coctel en la planta baja y a las 22:30 se anunció que la cena se serviría en el salón de ventanales hacia Paseo de la Reforma con mesas impecables, mantelería almidonada, cuchillería de plata, vajilla de Sevres y tenuemente iluminado el salón a la luz de velas en candelabros Christofle, un efecto maravilloso donde las que lucieron fueron las guapísimas y jóvenes invitadas, comenzando con MINA, la recién casada formando hasta la fecha una atractiva y bien avenida pareja, ambos guapos y altísimos... CECI VEREA en negro y perlas... MARILO CARRAL... MARIANA Y MÓNICA PARDO Y RINCÓN GALLARDO, AUBREY ORLEBAR-SIMPSON amigo nuestro hijo del entonces embajador de Inglaterra y su bella esposa CHERYL... JOSÉ IGNACIO CONDE Y CERVANTES RIBA... PEDRO ROMERO DE TERREROS y su esposa la inquieta KITZIA NIN PONIATOWSKA... MAITE e INÉS SOMELLERA BLANCO… las más bellas MARCE GÓMEZ ESPAÑA y ANA KARINA ALBARRÁN OCHOA (hoy Sra. de José Juan de Olloqui) ambas en negro y haciendo honor a su origen tapatío y ultra-chic... y nuestra pareja no quedaba atrás la glamurosa CRISTINA FAESLER Y BREMEN, en un look muy años 50’ s y un escote que hubiera dejado en calidad de famélica y SOFÍA LOREN... bebiendo burbujas sin parar como todo mundo del ambiente se animó aún más… también presente JAVIER ALCOCER QUIJANO, PALOMA PORRAZ de FRASER y su marido el muy elegante DEMISN FRASER... el entonces muy joven conde ALESSANDRO FALZONNI cuyo padre se casaría con la adorable GABRIELA SÁNCHEZ SUSAREY, otra tapatía internacional... MIGUEL ANGEL LANDEROS, RENATTO RETTENHIERI... GUILLERMO TOVAR DE TERESA... MAGDALENA CARRAL Y MIGUEL FIGUEROA GRIFFITH ¡y muchos más!

Total, una cena como no se ven muchas más, en donde más que el dinero cuenta la imaginación y la fantasía y el gusto de vestirse en firma para ver y ser vistos... como su estilo por siglos en la Nueva España como en la Nueva Galicia.