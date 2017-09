Diario de un snob

*Secretos de nuestra gran Catedral

*Más antigua y señorial de lo que parece

*¿Es que todo fuera de México era Cuautitlán?

*Las hijas de la “Güera Rodríguez” redoraron su blasón entre neogallegos

*La historia del famoso candil de plata de una tonelada y otros ¡Desfalcos más...!

Y como toda antigua capital GUADALAJARA y sus edificios poseen sus secretos... Algunas -por no decir que la mayoría- de las antiguas edificaciones coloniales no existen más... Pero ésta sin duda fue también una CIUDAD DE PALACIOS... No al estilo de los que hubieron o aun encontramos en la Ciudad de México... Pero por supuesto que los hubo... Para prueba existen los “diarios de viajeros” extranjeros como nacionales que no nos dejarían mentir... Aunque claro en un país donde todo se centraliza nos han hecho creer aquella frase célebre que le atribuyen a la famosísima GÜERA RODRÍGUEZ de que “fuera de México ...todo es Cuautitlán…”... Pero bueno se lo disculpamos por que la pobre y muy bella “Madame de Staël” chilanga no tuvo oportunidad de viajar a la Nueva Galicia... A pesar de que sus tres hijas se acabaron casando con lo mejor que la región de Lagos y otras zonas produjo en cuanto a “Donceles y Buenos Partidos”... Y si mal no recuerdo el lustre real y verdadero lo acabaron dando los blasones de tierras Neogallegas como los RINCÓN-GALLARDO... URQUIAGA... TORNEL... una rama de los CERVANTES que a su vez son ANAYA y GONZÁLEZ de HERMOSILLO.....DOBLADO y PARTIDA.....GARCÍA- ROXAS... Los VILLAMIL... (De la región limítrofe entre La Barca y Michoacán)... CORTINA y SANROMAN... BARAJAS... CALDERON... VALVIELSO y CAÑEDO... GÓMEZ DE PARADA... Y tantos apellidos ilustres más... Que con título... o sin título brillaron en la NUEVA GALICIA como en la NUEVA ESPAÑA... Desde el S.XVI y aún lo siguen haciendo (y no por nada el MARQUÉS DE ULUAPA posee su capilla en nuestra imponente CATEDRAL Tapatía)... Así que, a pesar de que tal vez los Tapatíos no “calificamos” para poseer títulos de nobleza... (Salvo 4 o 5 que aunque llegaron en retardo y ya cuando la gesta Independiente se estaba llevando a cabo) no pareció quitarles el sueño a los que les llegó el muy codiciado pliego... Ya lo hemos mencionado que en tierras de Occidente lo elegante o bien nacido no se media por la posesión de uno o varios títulos nobiliarios... Sino por poseer otra clase de valores menos tangibles que las barras de plata de los mineros.....pero más auténticas y verdaderas...!! ... Y sin embargo... Fue Guadalajara asiento de muy nobles familias tituladas como los BARONES DE CASERTA... Los marqueses de CASTILLO de AYZA... Una rama de los marqueses de VALLE-AMENO... Otra más de los condes de MEDINA-TORRES o MEDINA PICAZO... Varias generaciones de descendientes de los MARISCALES DE CASTILLA... Los CONDES DE SANTIAGO DE LA LAGUNA... Los de SANTA ROSA DE MALPASO... o bien el Cap. PABLO GARCÍA y DAENS-STUART marqués del REAL DEL MEZQUITAL y barón de SAN CARLOS... Una de las más elegantes marquesas de OVANDO ésta sepultada en SAN FRANCISCO en lo que fue el atrio entre esta seráfica iglesia y ARANZAZU.....o los PORRES BARANDA(de quienes se decía que conservaban buena parte del caudal de la familia OÑATE)... Los SÁNCHEZ LEÑERO... Los BALBUENA... Los MALO DE VILLAVICENCIO... Los AHUMADA y sus parientes los RICO... Los FLORES DE LA TORRE... Los FERNÁNDEZ DE HIJAR... Los HARO... VILLASEÑOR... CASTAÑEDA... BASAURI... DE LA MORA... VELARDE... DE LA CUEVA... MORENO DE TEXADA... PORTILLO... FERNÁNDEZ BARRENA... ORENDAIN... DÁVALOS Y BRACAMONTE...

Muchos llegaron con la firme intención de casarse bien para ascender en la escala social (como hasta la fecha sucede) pero otros más dignos conquistadores o pobladores de estas tierras… Y sin faltar esta ciudad tenía su propia vida e intrigas propias de una “Corte”, profusión de tiendas con todas las maravillas del Oriente y de Castilla, de Génova y de Amberes, teatro de comedias... Casa de moneda...Universidad... y... En donde brillaban con luz propia los marqueses de PÁNUCO (estos sí Tapatíos titulados)... Así que pensar que esta ciudad era “Cuautitlán”... ¡¡Pues francamente lo dudamos...!! Palacios -insisto, sí que los hubo- pero llenos de luz y en una sola planta, patio central y arcos de “medio punto”... floridos y pozo y brocal incluidos... Pórticos sobrios y fuertes cuyo buen ejemplo lo constituye la llamada casa del AVE MARIA esquina de Reforma y Pedro Loza y que fuera de los GARCIA SANCHO a diferencia de los sombríos de la capital de la Nueva España o de Puebla... No por nada el HOSPICIO CABAÑAS y el HOSPITAL DE BELÉN poseen unas dimensiones que no vemos en ninguna otra región de América... Y antes de salirnos del tema que nos ocupa en esta ocasión y tratando de llevar al lector por caminos y vericuetos que tal vez desconoce...

Y en honor al CENTENARIO de este gran diario pocos saben y menos recuerdan que nuestra CATEDRAL por más que luzca mucho menos antigua que sus “pares” de Puebla, Morelia o Cd. de México hemos de señalar que aunque aquellas puedan ser de alguna forma más grandes o más ricas en ornamentos y arte la nuestra es anterior... Como que se dedicó y consagró en 1618... (El próximo año gran celebración estamos seguros 400 años... Y los 470 años de la creación de la Diócesis)...Y esta fue tan rica como la que más... Célebre fue su magnificente y enorme candil de plata cuyo peso rebasaba una tonelada (similar en diseño al que ilustra esta página... pero con decenas de brazos más y diez veces más grande)... Mucho más monumental y pesado del que éxito a su vez en la catedral de Cd. de México... Y ni qué decir del altar o ciprés de plata pura... Más los enormes blandones, mecheros, lámparas de todo tipo y candiles menores… Los altares y colaterales en el más puro estilo barroco... El ALTAR DE LOS REYES... Y del PERDÓN… Pero con su riqueza y esplendor vino la codicia y el saqueo...

Así, un 12 de septiembre de 1809 y bajo la consigna de ayudar al rey FERNANDO VII en guerras contra Francia se descolgó la enorme lámpara de argentífero y purísimo metal para hacerla enviar a España... Al igual que el Altar y piezas menores más... El mentado Rey no dio la cara sino hasta 1814 y se decía que a manera de agradecimiento había enviado a Guadalajara la extraordinaria imagen del genio sevillano de la pintura BARTOLOME ESTEBAN MURILLO y que a poco se supo que esta imagen ya existía en uno de los muros de la Iglesia de LA SOLEDAD (donde hoy vemos la Rotonda de Hombres Ilustres) desde por lo menos 1790... Así que no hubo “ningún regalito” para nuestra Catedral ante tamaño REGALO de los Tapatíos... Éste fue el primero de los descomunales robos de que fue objeto nuestra máxima Iglesia... Lo mismo por “Liberales” que por “Conservadores”... durante todo el S.XIX que buena parte de guerras intestinas tuvo como escenario esta Guadalajara... El remate vino a ser la ocupación por tropas revolucionarias en 1914 en que la gleba vino a ocupar el sacro recinto como cuartel, vecindad, caballerizas y letrinas… En donde los pocos que habían escapado a las guerras de Reforma y a las leyes de “manos muertas” o de Desamortización cayó en manos de unos y otros bandos, según iban apareciendo con los consabidos “prestamos” forzosos...!!... Por un auténtico milagro la planta de la Iglesia permanece y luce aun señorial, no dejando de extrañar el fabuloso CIPRES que removido hace años luce apretujado en lo que hoy es el “Museo Catedralicio o de Arte Religioso”... Y en cuanto a los Grandes palacios civiles... Monasterios y conventos... Pues creemos y afirmamos que además de haber sido esta una ciudad en donde no hubo tregua entre guerras y discordias... La “Modernidad” mal entendida y peor ejecutada acabó con lo poquísimo que aún hacia 1950 era una auténtica y señorial metrópoli... ¿cuál pudo ser el hecho de que haya tenido nuestra ciudad ciertas canonjías que otras hubieran querido para sí...?... Una de estas es muy simple....¡¡ y ya lo hemos mencionado...!! La cercanía que entonces como ahora teníamos con el Oriente, con Colima, con Puerto de la Navidad, después vendría San Blas....y todo el comercio que hizo que ESPAÑA en verdad se convirtiera en el reino en donde “no se ponía el Sol....”....En otra colaboración hablaremos sobre los famosos “Fondos Piadosos de las Californias”.....que de aquí salieron en lo económico como en lo religioso a fundar las hoy más ricas tierras del más aun rico vecino País del Norte....!!