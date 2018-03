Diario de un espectador

Atmosféricas. Con los calores que arrancan aparecen las flores moradas que acompañan los intrincados tejidos de la bugambilia. Con el correr de los años ambos vegetales han conformado una sola presencia que alterna o combina sus tonalidades impecablemente resueltas en un resplandor que marca los días de la estación cuaresmal. En un rincón del pasto aparece un contingente de pequeñas flores amarillas. El maestro jardinero considera la intervención, la encuentra alegre, decide mantener mientras así considere atinada la inopinada eclosión que puebla ahora con su colorido un rincón transfigurado. Mínimas medidas, instintivas providencias que van acendrando el carácter del jardín, que van imprimiendo en él un gusto, un parecer particular que vuelve más profunda la posesión del jardinero sobre sus dominios.

Corredores del filo de la navaja, francotiradores en la oscuridad. Pasa la vida frente a ellos, muestra de cuando en vez su dorso dorado la oportunidad: las condiciones aparecen propicias, el azar endereza las cartas de navegación. Es el momento del trazo certero, de los muros que prefiguran recintos, de las arcadas que despliegan sus ritmos, de las terrazas propicias al tránsito de las estrellas, del jardín preparado para las ceremonias del sol. Y luego el trámite de las fatigas y las paciencias, de la calma largamente aprendida para sortear la navegación, de la sabia resistencia capaz de llegar a su destino. Al final, si hay suerte, se alzará el resultado, los espacios dirán lo que de la inicial visión logró perdurar. Para los arquitectos: we are only blade runners, snipers in the dark.

Tránsito de las cosas: “Guarda una cosa veinte años, y al final de algo habrá de servir.” Pero no cualquier cosa, decía el señor que ya no está, sino aquéllas que encierren en sí mismas una calidad y un sentido que las hará, en un momento dado, pertinentes y útiles, adecuadas a una circunstancia que les devolverá su larga y dormida vigencia. De entrada, cuando el objeto aparece por primera vez, sucede una instantánea operación que sopesa su hechura, sus hipotéticas posibilidades, sobre todo su belleza. Es esta mirada certera la materia esencial de todo el proceso. Remates, jaladeras, herrajes varios, bisagras, herramientas, molduras de maderas magníficas, el inventario era amplio, inesperado. Y con la vuelta de los años, como por un misterioso magnetismo, cada elemento iba encontrando su lugar, revelaba un mínimo y grato destino, una precisa utilidad. Como pasa, quizá, con las lecturas que a lo largo de los calendarios se reúnen en la memoria. Muchas de ellas dejan una huella nítida, otras van a ocupar los remotos desvanes de la conciencia. Pero, en algún momento, por una impensada asociación de ideas, de ese cúmulo de referencias, muchas de ellas aparentemente extraviadas, una habrá capaz de iluminar el presente, orientar el futuro.

YR