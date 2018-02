Diario de un espectador

Atmosféricas. El ave del paraíso se muestra pródiga por estos días. La gente, por razones extrañas, tiende a podar a esta noble planta como si se tratara de un tieso ramo de flores. Pero si se lo deja en paz seguir sus inmemoriales instrucciones, el espléndido vegetal forma una esfera perfecta. Así, aquí y allá asoman las flores anaranjadas y pasmosas en su suntuosa sencillez. La bugambilia blanca de a la vuelta florea ya enardecida, y cabe imaginarse que en el jardín del mirador al Expiatorio todo progresa y da gracias cumplidas. El maestro jardinero sigue emitiendo sus frases lapidarias mientras se afana en sus quehaceres. Pero la platónica figura del ave del paraíso, con su geometría exacta y plena, hace pensar en parecidas geometrías del alma, “podadas” tan a menudo por la tontería y el prejuicio. En niños que todo lo saben y que la miopía de la gente grande hace que su natural y sabia inocencia se les mutile y olvide, y que se confundan de por vida. Salvo cuando no…

**

Otra vez Alfonso Reyes, él, tan afable y comedido, deja unos aguerridos e insospechados versos que son todo un canto de batalla. Son una advertencia, un programa vital, un grito de rebelión contra el agravio de los años, la dejadez de la edad, el entibiamiento del élan vital. Vienen por muchas razones al caso. Reyes relata en el poema, dirigido al amigo conjetural, cómo el paso de los años deja su huella y su mella en el ánima. Todo hace pensar en un resignado estoicismo. Hasta que remata:

Pero si ves que bajé los ojos

a la embestida de unos labios rojos

entonces puedes darme por perdido.

**

One track no mind: Dixit Dominvs. Es la estación que se dulcifica, que tolera ahora las mañanas tempranas en el corredor. Todavía es necesario prender las lámparas, arrebujarse en vestimentas que al poco rato saldrán sobrando, pero en fin. Humea el café, también se levanta el humo de los cigarros y ponen así su ejemplo de liviandad y búsqueda de lo que está más alto. Invariablemente, el aporreado tocadiscos del rincón emite una sola música, inagotable y perfecta: el Nisi Dominvs de Haendel, y no es posible cansarse de ella. Convoca además a todas las estampas que un señor que ya no está regalaba, impresas en estupendos pliegos, con esos fragmentos de los Salmos que señalan con precisión la futileza de cuidar la ciudad, o de levantar la casa, si el Señor no acompaña las tareas. Salmos que, por cierto, cruzan la fachada de Catedral, y la del Palacio de Gobierno, tan descreído él. One track, a little bit of mind. En el cuarto vecino, otra música incesante se echa a andar de cuando en vez, en ocasiones sin que nadie accione el mecanismo que la genera. Es un homenaje permanente a Graham Greene, al episodio de la Ciudad Condal, a los amores irremediables y enconados que persiguen implacables a quien en ellos ha ardido, a una tonada y unas líneas que se atreven a invocar el milagro y la redención. El compositor es Michael Nyman, quien gusta de vivir temporadas en México. One track, no mind, or half a mind…

**

Elogio del arrayán de un patio sureño. Para cada hombre cabe, si así lo logra considerar, un inmemorial privilegio adánico: ver por primera vez las cosas, bautizarlas, establecer su nombradía y su particular bitácora de asombros. Y luego declarar lo que mejor le parezca: cosas como que ese arrayán del patio de Sayula es por ahora el más grande del mundo. Como establecer que el fresno de Santa Cruz del Cortijo es el mayor fresno del planeta. Se podrían aceptar observaciones, pero no. Cada quien sabe de sus cosas, cada uno es Adán. La mayor ceiba está en Tipontate, y el más augusto granado, que cuidaba Prisciliano Encarnación, se murió muchos años después entre las manos del desolado maestro jardinero Luis Palacios.

YR