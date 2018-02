Diario de un espectador

Atmosféricas. 8:17 de la mañana. La mesa de dibujo comienza a vibrar y oscilar levemente, como si quisiera despegar y elevar el vuelo. La raya sale más chueca que de costumbre. Por lo demás, los pájaros parecen seguir interperritos y la enredadera de la pérgola se está quieta. Al rato aparece el maestro jardinero y no hace el menor comentario, mientras quita algunas telarañas de un rincón. Temor y temblor, ah, Kierkegaard. La tierra recuerda, siniestramente socarrona, que está bien viva, que en cualquier rato puede mandar a la ciudad completa a la Barranca de Oblatos. Algo así como vaciar una charola de desperdicios en un sumidero.

El sumidero, claro, se vería temporalmente entorpecido, pero el río, con toda paciencia, se llevaría el tiradero, en unos cuantos instantes de la eternidad, al mar, a donde el constante Río Grande de Santiago seguiría llevando sus aguas. Así, el valle de Atemajac, estrenando topografía, florecería otra vez, los pastos crecidos a la vera de nuevos arroyos, habría arboledas que avanzan desde el bosque de la Primavera a la Barranca de Oblatos, pájaros y lagartos que se creían extintos, junto con otros desconocidos, darían otras músicas y otros silencios a los llanos despoblados.



Algunos grupos de sobrevivientes, al principio tímidos, habrían de llegar. Uno, dos niños nacen en los improvisados solares. Es cuestión de siglos para que estos hombres construyan otra ciudad. Pero tal vez sea de nuevo insensata e injusta, y entonces el temblor hará otra vez su tarea. Y así sucesivamente, hasta que se apague, quién lo sabrá, el sol. Cuestión de unos cuantos segundos en la cuenta larga del universo. Todo esto ya lo sabe el jardín, lo prevé el jardinero. Pero nada han de decir.

Memoria del fuego. En 1921, por órdenes del presidente Obregón una bomba de dinamita fue puesta entre unas flores muy cerca de la tilma de Juan Diego. A la misma distancia, en dirección opuesta, se encontraba un pesado cristo de bronce. Explotó la bomba, se propagó un incendio. El cristo se dobló hasta hacer un arco; puede hoy verse todavía en la vieja Basílica de Guadalupe, dentro de una vitrina. A la Virgen no le pasó lo más mínimo, ni siquiera se rajó el vidrio común y corriente del marco. Chesterton algo decía que lo más milagroso de los milagros es que suceden.



El milagro de la veladora y el spinner. Amaneció un platillo volador calcinado sobre la mesa. Una veladora provocó la conflagración. Dejada ardiendo, en previsión de la salud de dos mujeres en predicamento, consumió el papel que la envolvía y procedió a incinerar el icono del santo patrono, a casi reventar el viejo vaso de los lápices, a hincar sus llamas sobre la mesa de dibujo. Una inmediata granada, la primera del nuevo árbol, amaneció tan campante. Lo mismo hizo el vecino avión de Saint-Exupéry.

A un centímetro del límite de la lumbre quedaron en paz el altero de grandes pliegos de los dibujos en curso y la caja de puros. Hipótesis del terror: con medio centímetro más, prenden pliegos y caja, libros, el celotex completo, los discos, los libreros, el palimpsesto de planos colgado en la otra pared junto con la cómoda. De allí, con toda facilidad, la astringente limpieza de las llamas se comunica con el archivo del planero y luego con el taller entero.

Pero, por razones inexplicables, nomás quedó un charquito de carbones sobre la mesa de trabajo y el icono de San Juan bien rostizado. El que pasa cavila: esa noche la suerte quedó decidida: como dijo The Clash: should I stay or should I go. Tocó quedarse. El que pasa retoma el dibujo, pone a la banda de Simonon y Strummer a todo volumen, se inclina ante la pequeña imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que sigue haciendo, a lo que se comprueba, de las suyas. Memoria del fuego.

