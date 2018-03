Por el día internacional de la Mujer, que se celebró esta semana, hacemos un recuento de su difícil camino o recorrido para ser tomadas en cuenta en el atletismo, como en cualquier actividad de la vida en mundo exclusivo para hombres.

Durante siglos desde la antigua Grecia, la cuna de las disciplinas, los deportes eran exclusivos para los varones.

La ley no sólo no permitía la participación de las mujeres, sino tan sólo asistir y la pena para tal infracción era la muerte

Vio los juegos y vivió para contarlo

Ferenice fue la primera mujer que vio y vivió para contarlo en la antigua Grecia. Su hijo Pisidoro, corredor olímpico, había sido entrenado por su padre, el cual falleció y ella siguió con su entrenamiento.

El día de la carrera se disfrazó para poder observar, pero llevada por el entusiasmo al ver triunfar a su hijo, se lanzó a la pista para abrazarlo.

Por las consecuencias de este acto fue apresada, declarada culpable y pena de muerte, pero por su gran amor y entusiasmo, se le perdonó la vida.

Kathrine Virginia Switzer

En el Maratón de Boston, que nació en 1897, un año después de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, Grecia, las mujeres que trataban de participar eran sacadas con extrema violencia.

Kathrine, trató de hacerlo disfrazada con sudadera y gorra. Se inscrivió como “K.V. Switzwer”, pero la descubrieron y fue sacada por el director Will Cloney con gran violencia, gritando “¡get out of my race!”

Fue hasta 1966, 69 años después, cuando se les permitió participar y fue la estadounidense, Roberta Gibb la ganadora con marca de 3:27’17’’.

¿En Juegos Olímpicos?

En los XXIII Juegos Olímpicos en Los Ángeles 1984 se les permitió correr el Maratón y la ganadora fue la estadounidense Joan Benoit Samuelson, con marca de 2:24’52’’.

Por México, la ganadora del oro en Sidney 2000 fue Soraya Jménez, en levantamiento de pesas; ganadoras de plata, Ana Gabriela Guevara, en los 400 metros, en Atenas 2004 y en los XXXI Juegos de Río 2016, Lupita González, en la marcha de 20 kilómetros.

En los XIX Juegos Olímpicos de México 68, la primera mujer es encender el pebetero en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitari, fue Enriqueta Basilio, que además participó en los relevos de 4x100.

Más mexicanas destacadas

En los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Marisol Romero, la única en obtener dos preseas de oro en 5 y 10 mil metros y en los 400 la plata lograda por la de Jalisco, Gaby Medina, y fue la primera medalla individual para nuestro Estado en toda la historia Panamericana.

En otras actividades destaca: Martha Morales, vicepresidenta de la Asoiación Internacional de Maratones y Carreras de Ruta en el Mundo (AIMS). Aracely Ramos, directora de Mundo Cuervo y la directora de deportes del Atlas Colomos, Monny Arreola. Elena Aguilar en Fomento Deportivo de Guadalajara.

Y un abrazo a una luchadora como fue mi querida madre, Carolina Blanco, que cada noche brilla en el firmamento infinito.

Un abrazo afectuoso a todas las mujeres del mundo, felicidades y sobre todo a la “Mujer Maravilla”.