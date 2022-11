¿Despertará la tregua Augusto-Alfaro un Congreso sometido?

Siguen los ecos de la visita que hizo esta semana a Jalisco el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego del intercambio de reclamos que tuvo con el gobernador Enrique Alfaro, que referí ayer aquí y que provocaron que se cancelara la primera fecha que se tenía contemplada para este encuentro con las y los legisladores jaliscienses.

De hecho, el titular de Segob reagendó su viaje a tierras tapatías luego de que diputadas y diputados locales y federales, junto con el senador emecista por Jalisco, Clemente Castañeda, lo convocaran a un diálogo abierto en el Congreso de Jalisco sobre los pros y contras de la iniciativa ya aprobada de prolongar hasta el 2028 la presencia de militares y marinos en labores policiales.

Pues, bien, lo ocurrido en el salón de plenos del Palacio Legislativo la tarde-noche del martes resultó menos previsible de lo esperado. Me atrevería a decir que hasta sorpresivo. A riesgo de exagerar y verme ingenuo, diría también que hasta alentador por la posibilidad de ver por primera vez votar a las y los diputados locales a conciencia y no bajo la consigna del Ejecutivo como ha pasado en todas las legislaturas que he observado, pero que en la actual de mayoría del partido Movimiento Ciudadano (MC) este vicio y genuflexión ha escalado a niveles de escándalo.

Y es que si el tabasqueño, paisano favorito del Presidente Andrés Manuel López Obrador y convertido en su corcholata más movida, había adelantado que venía al Congreso de Jalisco, con mayoría naranja, para tratar de romper esa inercia y buscar que en el caso de la iniciativa presidencial de la militarización policial temporal no se votara acatando la “línea” que se les dictara, sino que reflexionaran su voto, lo logró.

Aunque en las intervenciones que hicieron cada una de las y los representantes de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, el único que se mostró abiertamente a favor de esta iniciativa de la 4T fue, como se esperaba, José María Martínez, coordinador de la bancada de Morena, al término de estas participaciones el gobernador afirmó que él, en lo personal, estaba a favor del aumento de la permanencia militar en los patrullajes policiales y aseguró que no había “línea” y que desde su curul cada quien votara según su convicción.

Aunque “AA” pidió en el Congreso de Jalisco lo que nunca se ha permitido hacer a la bancada de Morena ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República, donde la 4T ha revivido, en versión corregida y aumentada, lo que conocíamos como “la aplanadora priista”, tal vez, si al final sí se le concede lo que buscaba en Jalisco, su tregua con el gobernador podría hacer sentir a las y los diputados de mayoría naranja y sus aliados locales, una libertad jamás sentida, así sea efímera.

jbarrera4r@gmail.com