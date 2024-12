Desde Palacio se habla con la “verdad ilusoria”

Joseph Goebbels, quien fue Ministro de Propaganda y mano derecha del dictador Adolf Hitler, a quien se le conocía como el “maestro de la manipulación”, se le atribuye la frase, “Repite una mentira -o idea- con suficiente frecuencia y se convertirá en verdad”. Y recientemente -en 2022- un grupo de investigadores belgas publicaron una investigación en la revista especializada “Journal of Experimental Psychology”, donde demuestran que la repetición de una idea o concepto incrementa la probabilidad de que las personas la asuman como verdadera, aunque se trate de las falsedades más absurdas. A esto se le conoce como “la verdad ilusoria”.

Con motivo de las amenazas del presidente electo Donald Trump, quien pregona que a partir del día de su toma de posesión -20 de enero- empezará con redadas masivas de personas indocumentadas, el gobierno de México ha manifestado que se está preparando. Incluso -desde la semana pasada- se envió a Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, a recorrer las representaciones consulares en Estados Unidos para “preparar el terreno” y estar listos para brindar asistencia a los connacionales que se vieran afectados por la medida del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Dijo el Canciller que se “utilizarán todas las herramientas legales y jurídicas” para que se respeten los derechos de los posibles afectados. Y el lunes pasado en este mismo espacio señalamos que simple y sencillamente, quien se encuentre ilegalmente en el país vecino y sea detenido, será deportado, sin existir poder legal o jurídico para evitarlo. En ese sentido, “la ley, es la ley”.

Pero este miércoles, durante la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, apareció nuevamente el Canciller De la Fuente desde El Paso, Texas -a través de un enlace-, rodeado de miembros de la comunidad para decir que ya se trabaja en “la estrategia de defensa legal para todas y todos nuestros paisanos. No están solos, no van a estar solos, tenemos las asesorías jurídicas necesarias para que, si se requiere, puedan hacer valer sus derechos”. Asistencia que no es nueva, ya que en los 53 consulados mexicanos y la embajada que hay en el país vecino, se tiene de manera permanente un departamento de Protección Consular. Aunque se entiende que en esta ocasión el mensaje va dirigido y “reforzado” por la amenaza de deportaciones masivas, donde muchos connacionales pudieran verse afectados, pero que insistimos será inútil -en la mayoría de los casos- la asistencia que se les pudiera proporcionar.

Sin embargo, la repetición de que “No están solos, no van a estar solos... ” del Canciller", o el “Siempre los vamos a defender” de la Presidenta, es la repetición de conceptos que se convierten en “una verdad ilusoria”.

