Desconciertan las declaraciones de AMLO

Nuestro Presidente electo, López Obrador, ha hecho unas propuestas y promesas a todo el país realmente muy positivas y ojalá las pueda realizar.

Sin embargo, algunas de sus declaraciones desconciertan al país, como esta última en la que parece que quiere convencer a todo el pueblo mexicano que México está en bancarrota.

Ha habido declaraciones totalmente en contra de lo que afirmaste querido Presidente electo, todo el sector bancario, la iniciativa privada, los empresarios han confirmado que México, de ninguna manera, está en bancarrota, además de que es una afirmación muy peligrosa que puede ahuyentar las inversiones extranjeras; como te lo he dicho otras veces querido Presidente electo, ratifico que eres una persona muy inteligente que sabes manejar perfectamente los grupos y a la gente que está cerca de ti, pero dime ¿qué estás tramando al declarar que es un país en bancarrota? ¿O te estás preparando para, en caso de que no se puedan realizar todas las maravillas que has prometido, ya habría una razón, puesto que México estaría en bancarrota?

Lo que sí te digo, es que estás mal informado, tus asesores se equivocaron si están de acuerdo en que México está en bancarrota ya que, según el Fondo Monetario Internacional, México está en el puesto No. 16 en cuanto a su poder económico entre 189 países en el mundo, y esto quiere decir que no está en bancarrota.

Estas declaraciones son realmente desafortunadas y peligrosas; hacen recordar la posición negativa y populista de Echeverría cuando dijo que no quería que hubiera inversiones transnacionales, criticó a inversionistas mexicanos que se asociaron con cadenas hoteleras porque eran internacionales y hubo una disminución grave de inversión extranjera. Eso me consta porque en ese tiempo estábamos asociados con Marubeni, gran empresa de Japón, y cuando Echeverría declaró eso, dijeron: “Ya nos vamos, ya no vamos a hacer negocios aquí porque su Presidente está desvariando”.

Otro de los puntos que desconciertan entre tantas promesas buenas que has hecho es el tema del Aeropuerto Internacional, que todas las asociaciones y los expertos, los técnicos, las asociaciones aeronáuticas han declarado que el aeropuerto que debe hacerse es el Aeropuerto Internacional de Texcoco, que impulsaría grandemente el turismo, daría confianza a la inversión extranjera y, en resumen, sería muy positivo para todo el país. Además, los técnicos de aeronáutica han dicho que el Aeropuerto en Santa Lucía pondría en peligro las rutas de despegues y aterrizajes de los aviones por la situación que se tiene con relación con el aeropuerto existente. Todas las aerolíneas están a favor de que se termine el Aeropuerto de Texcoco.

Sin embargo, tú te comprometiste a que todo lo que se realizaría en México sería basado 100% en la democracia y que se haría la consulta popular. Si todo lo importante para nuestro país tiene que ser apoyado 100% por la democracia, ¿por qué no anuncias que se haga una consulta popular de la Reforma Energética y de la Reforma Educativa que son muy importantes? Asimismo, como lo comenté en otra ocasión, ya anunciaste que en diciembre se inicia el Tren Maya sin hacer ninguna consulta popular. Entonces ¿qué clase de democracia es la que pretendes que se realice? Lo mencionado de estos temas desconcierta a los ciudadanos.

Dentro de las declaraciones positivas, dijiste en Jalisco: “No olviden ustedes que los municipios, los estados son libres y soberanos y tengo que ser respetuoso de las autoridades locales”. Aquí en Jalisco prometiste invertir 21 mil millones de pesos en programas sociales, te comprometiste a dar mantenimiento positivo a la infraestructura estatal y terminar las obras iniciadas por los gobiernos salientes, prometiste también trabajar con el Gobierno estatal en proyectos conjuntos en seguridad, en movilidad urbana y agua, claro que todo esto tiene que ser de acuerdo a la planeación y obras prioritarias que el Gobierno del Estado designe. Esto es lógico ya que los recursos federales que llegarán a Jalisco son producto de los impuestos que han salido de aquí, de los mismos jaliscienses y tú mismo como Presidente electo estás declarando que Jalisco es libre y soberano así como sus municipios.

Le pido a Dios que te ayude a lograr lo que has prometido y que seas un buen Presidente, como parece, en beneficio de México y de todos los mexicanos.