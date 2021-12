Derechos humanos en México

En el 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un estudio muy interesante titulado “Encuesta de igualdad y no discriminación”. El informe contiene datos relevantes sobre la percepción que tiene la población con respecto a los derechos humanos dentro del país. Si bien el informe es sumamente extenso y contiene un sinfín de datos, haré el esfuerzo de sintetizar algunos de los puntos más relevantes. Veamos.

Los derechos humanos pueden ser entendidos a grosso modo, como aquellos que son inherentes a cualquier persona sin distinción de nacionalidad, género, edad, etnicidad o religión. Existen para reconocer y proteger la dignidad de todas las personas y entre los más notorios podemos encontrar el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, de conciencia, entre otros. Tomando como base esta definición y ejemplos, pasemos a discutir concretamente los resultados de la encuesta.

El primer punto que me sorprendió es cómo en nuestro país el porcentaje de personas que han escuchado hablar sobre los derechos humanos bajó del 81.1% al 71.2% del año 2007 al 2015. Esto significa que casi tres de cada diez mexicanos no sabe que goza de estos derechos. Asimismo, en el 2015 se estimó que el 51.5% de la población no conocía alguna organización encargada de defender los derechos humanos a nivel nacional.

Se concluyó que para el 2015 el 86% de las personas no han recurrido en su vida a la CNDH o a alguna comisión estatal y la principal razón por la cual se acude a estas instancias es por abusos de autoridad, discriminación, violencia intrafamiliar o agresiones físicas. Este porcentaje no es alentador, puesto que encima de que un gran porcentaje de la población no sabe de la existencia de estos organismos, los que sí saben deciden no acudir a ellos por cualquier razón.

Los rubros en los que más se observó discriminación por razón de género, según los entrevistados, son el ámbito laboral, social, político, en familia y en la escuela. Finalmente, 27.5% de los entrevistados mencionaron que el principal problema percibido en el país sigue siendo la inseguridad, 12.6% señaló el desempleo, 8.8% la corrupción y 6.4% la pobreza.

Los números son claros: algo se debe hacer para duplicar tanto el conocimiento como la eficiencia de los derechos humanos en México. Es preocupante pensar que estos derechos son una mera formalidad y los esfuerzos que se hacen para velar por ellos son insuficientes. Considero que la solución se encuentra en concientizar a la población sobre la existencia de estos derechos para posteriormente fomentar que acudan a la CNDH, la cual a su vez debe trabajar en eficientar sus procesos internos.