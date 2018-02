Deporte o negocio

El dilema sobre el futuro de la máxima categoría conforme pasa el tiempo bajo la nueva administración, se vuelve cada vez más complicado. Las recientes declaraciones de Zak Brown, ejecutivo en McLaren, advirtiendo a Liberty Media sobre una posible fuga de constructores y escuderías del serial, levantan una bandera roja al posible futuro de la Fórmula Uno.

Es cierto que armadoras en el pasado han abandonado su esfuerzo por competir en la cima del automovilismo sin consecuencias en sus ventas dentro de la industria. La administración provocó con sus planes sobre el futuro de la categoría amenazas por parte de las armadoras para abandonar el serial. Renault, Honda, Mercedes y en especial Ferrari son ladrillos necesarios para la construcción que pretende Liberty Media hacer de la Fórmula Uno.

El consciente colectivo no conoce los fabricantes de chasises que se utilizan en el automovilismo en el mundo, si todos conocemos la GP2, pero no conocemos quién fabrica o desarrolla los monoplazas (Dallara). Es parte fundamental del serial la participación de diferentes marcas, aunque sólo sea por afición.

Antes de que la Fórmula Uno se convirtiera en el monstruo mediático que es en la actualidad, existían escuelas privadas que con poco dinero competían

Antes de que la Fórmula Uno se convirtiera en el monstruo mediático que es en la actualidad, existían escuelas privadas que con poco dinero competían y en ocasiones opacaban a la competencia, sin embargo sería inocente pensar que las mismas reglas aplican.

Los recursos económicos que complementen las marcas a la Fórmula Uno hacen de las políticas que pretende ejercer la nueva administración imposibles, Liberty Media tiene que entender que los ocho billones de dólares gastados en la compra de los derechos del serial sólo valen si armadoras, pilotos y sobre todo la audiencia están dispuestos a pagar el boleto de entrada.

Zak no está equivocado al advertir a la administración sobre la posible fuga de marcas, me parece atinado que llame la atención para que las medidas se tomen de manera que el deporte crezca y no se divida. Liberty Media, y en especial Ross Brawn, tienen que decidir pronto si prefieren aguinaldo o permanencia.

Preguntas y comentarios @desdepista