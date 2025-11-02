Mónica Nepote: literatura para un planeta herido

La escritora, editora y promotora de la experimentación literaria Mónica Nepote llegará a Guadalajara para compartir su pensamiento y su práctica creativa en el marco del Festival Cultural del ITESO, donde será la invitada especial de la Cátedra Magis de Literatura. Recientemente galardonada con el Premio Xavier Villaurrutia por su libro “Las trabajadoras”, Nepote ofrecerá dos actividades abiertas a todo público: la conferencia “Extender la mano para tocar otros lenguajes”, el martes 4 de noviembre, y el taller “Ecoescrituras para habitar un planeta herido”, los días 5 y 6 de noviembre. Ambos eventos se realizarán en la Casa ITESO Clavigero.

Las temáticas que Nepote abordará en estas actividades giran en torno a las tensiones contemporáneas entre tecnología, ecología y lenguaje. En su conferencia, la autora reflexionará sobre las consecuencias de un mundo tecnologizado y la incertidumbre frente al tecnosolucionismo, ese ideal de que toda crisis puede resolverse mediante innovaciones técnicas. También explorará el duelo ecológico, la potencia del lenguaje como herramienta de transformación, y la posibilidad de recuperar una mirada animista que permita reencantar al mundo.

“Pretendo acercarme a partir de la experiencia directa en los lugares en los que crecí y vi transformarse”, explica Nepote. “Se trata de indagar en lo que significa habitar un planeta cambiante, herido. Asistimos al fin de un tiempo, al agotamiento de ciertas creencias sobre cómo relacionarnos -o desrelacionarnos- con eso que hemos llamado naturaleza, como si fuera algo opuesto a los entornos urbanos”.

En ese sentido, su propuesta no se limita a un discurso ecológico, sino que plantea una relectura de la relación entre humanidad y entorno, desde la ruptura de la “vieja idea de la excepcionalidad humana”. “Hace falta mirarnos desde otros ángulos”, afirma, “para encontrar prácticas que permitan la reforestación simbólica y material de un mundo cada vez más difícil de habitar. Nombrar, crear desde el lenguaje, es una forma de imaginar acuerdos nuevos en un momento crucial para nuestro devenir en el planeta”.

Una autora que amplía los límites de la escritura

El reconocimiento a “Las trabajadoras”, con el que Nepote obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia, confirma su papel como una de las voces más singulares de la literatura mexicana contemporánea. El jurado destacó la capacidad del libro para ampliar las fronteras entre poesía y ensayo, además de su enfoque crítico hacia la explotación laboral y la invisibilización del trabajo femenino.

En esta obra, la autora recupera el lenguaje de la costura y la mecanografía como herramientas poéticas, al tiempo que reivindica las labores de cuidado y denuncia las condiciones precarias en la industria textil. “Las trabajadoras” es, al mismo tiempo, una reflexión estética y política sobre el valor del trabajo manual, la corporalidad y la memoria.

La trayectoria de Nepote se caracteriza por una constante búsqueda de nuevas formas de leer, escribir y editar en el entorno digital. Fue coordinadora del proyecto E-literatura en el Centro de Cultura Digital, espacio desde el cual impulsó experimentos en narrativa interactiva, escritura expandida y arte electrónico. Además, ha sido editora en sellos independientes y difusora activa de la literatura experimental y ecológica, consolidándose como una de las figuras clave en la intersección entre arte, tecnología y medio ambiente.

Una invitación al diálogo y la creación

El taller “Ecoescrituras para habitar un planeta herido”, que impartirá los días 5 y 6 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, se enfocará en la exploración de nuestras relaciones con el entorno a través de la escritura. Será un espacio para reflexionar colectivamente sobre cómo habitamos el planeta y cómo convivimos con otras especies, desde la sensibilidad poética y la práctica literaria. El cupo es limitado y se requiere registro previo en magis@iteso.mx.

Por su parte, la Cátedra Magis de Literatura se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la universidad y las expresiones más innovadoras de la literatura contemporánea. Forma parte del Programa de Creación Literaria del ITESO y busca promover una reflexión crítica sobre las formas en que la literatura se hace cargo de nuestro presente. En ediciones anteriores ha contado con la participación de escritores de prestigio internacional, como Juan Pablo Villalobos y Alejandro Zambra.

Con esta nueva edición, la presencia de Mónica Nepote promete ampliar el diálogo entre literatura, tecnología y ecología, tres ejes que hoy atraviesan no solo la creación artística, sino la forma en que imaginamos el futuro. En palabras de la autora: “El lenguaje no solo describe el mundo: también lo crea. Si aprendemos a mirar de otro modo, quizá podamos escribir una historia diferente para el planeta que habitamos”.

PERFIL

Mónica Nepote (Guadalajara, 25 de junio de 1970) es escritora, editora y promotora cultural mexicana. Su trabajo explora los cruces entre literatura, tecnología y ecología, así como las posibilidades del lenguaje en entornos digitales. Licenciada en Letras Hispanoamericanas por la Universidad de Guadalajara, ha impulsado proyectos de edición independiente, lectura expandida y literatura electrónica. Es autora de libros de poesía, ensayo y experimentación textual, y una de las voces más activas en la reflexión sobre la escritura contemporánea en América Latina. También ha participado en festivales, coloquios y residencias dedicadas a la innovación literaria y los nuevos formatos narrativos. Es Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, 2003.