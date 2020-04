Del discurso al hecho, hay un gran trecho

Y ahí van. Poco a poco instalando estudios enteros en casa, los veo moviendo cuadros, fotografías y pegando lienzos, haciendo anotaciones en ellos de todo lo que van viviendo en estos días, borrando y luego pintando sobre lo borrado. Que no somos extraños sino ordinarios. Otros andan por ahí encontrando un rincón que reciba suficiente luz de día pero no tanta que encandile y que por la tarde de preferencia también se pueda ver el atardecer o como en días recientes, la maravillosa Luna llena. Hay por ahí los que están ávidos de leer textos que les den sentido a lo que estamos viviendo, qué pestes y por qué período pasaron algunos artistas y nos ponen en contexto, nos ayudan a entendernos, a seguir creando, a inspirarnos, a pasar los días que son amargos y frustrantes para unos y reír con los que están teniendo un mejor día, un día creativo. Y unos dicen que sí, que estamos cómodos trabajando desde casa, que lo hemos hecho desde siempre y quieren encontrarle el lado positivo y además, pueden trabajar en él. Otros simplemente no por las condiciones de espacio ahí, pero como pueden, van adaptándose.

Lo cierto es que es una condición mundial, los artistas están en casa y están comunicándose entre ellos para ver cómo resuelven mejor dentro de su dinámica familiar y de trabajo la manera de crear. Es cierto que durante la cuarentena le da significado tener un buen libro a la mano, música, teatro porque a través de, podemos repensar la situación. Pero es cierto que con la información que tenemos también es preciso anotar cómo es que planea ya levantarse de este golpe anímico y económico la industria, la cultura en realidad.

El llamado de los artistas en el mundo para con sus autoridades se ha convertido en un grito desesperado. El artista ofrece esperanza, la cultura forma parte de la identidad. El arte y la cultura han sido relegadas a categorías inútiles por nuestros gobernantes y no parecen ser prioridad -cómo se ha sobado en discursos anteriores- para sostenerlas en tiempos de emergencia sanitaria. Peor aún, no se consideran seriamente como parte de la reestructura económica del país. La emergencia por la cual transitan cientos, miles de artistas en Jalisco, no se resuelve con un botiquín, mucho menos con un cubre bocas para La Minerva. Es urgente el respirador y demás cuidados intensivos para nuestra cultura, para sus artistas, que han enaltecido y llenado de gloria a sus habitantes, incluidas sus autoridades.

