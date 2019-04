Déjate ayudar

El orgullo impide aceptar que necesitas quién te pueda ayudar a salir de tu situación. A veces parece difícil tener que reconocer que somos débiles y vulnerables.

Hay parejas que se llegan a sentir tan autosuficientes, que rechazan todo tipo de consejos y apoyos. En cambio la persona más consciente y responsable de los dos, suele buscar ayuda para resolver su situación lo mejor y más pronto posible.

Ya vimos que lo mejor no es culpar al otro de lo que está pasando, sino asumir el propio compromiso y tratar de salir adelante empezando por resolver las dificultades personales. Lo que implica no insistir a que tu pareja se vea obligada a que asista a terapia de pareja o a una asesoría.

Al igual que no insistir en que lea tal o cual libro. Lo mejor de todo es que se logre convencer, por sí mismo, el tener ayuda y dejar atrás la necedad de creerse que no necesita de nadie para salir de sus dificultades.

Regularmente son las mujeres, las que toman la iniciativa y reconocen que solos no van a poder superar la crisis. Y por ello tratan de arrastrar al marido a conferencias, terapeutas o guías espirituales. Pero también por lo mismo los esposos se resisten, porque sienten que su mujer los va acusar y hacer responsable de los problemas.

Si uno de los dos no quiere recibir ayuda, está en todo su derecho, lo que sí resulta importante es no dejar que la crisis siga creciendo y no hacer nada, porque la pareja no quiere. Con que uno empiece a trabajar se van a ir obteniendo buenos resultados.

Además hay muchas maneras de ayudar, como procurar no discutir, ni culpar, ni acusar, ni hacer sentir mal.

Todos tenemos algún punto ciego en nuestra personalidad y comportamiento. El poder darnos cuenta a tiempo de los errores que estamos cometiendo, va ayudar mucho en tu relación. Recuerda que es mejor ayudarte a ti mism@ antes de que querer ayudar al otr@.

Tenemos problemas personales, los del otr@ y los nuestros, empecemos por los tuyos, si él o la otr@ no se deja ayudar, respeta su decisión.