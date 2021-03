Los neandertales fue una especie extinta o subespecie de humanos arcaicos que vivió desde hace 250,000 años hasta hace unos 30,000 años entre el continente europeo y Asia. Eran una especie de humanos primitivos fornidos y brutales. No hablaban, gruñian para comunicarse y usaban un palo para defenderse a quien se les acercaba. Pues con el pensamiento de los neandertales comparó el presidente Joe Biden a quienes han tomado la decisión de levantar las restricciones y regresar a la vida normal como hasta antes de la pandemia, inclusive no obligar a que se use mascarilla de manera preventiva.

Greg Abbott, gobernador de Texas, fue el primero. “Es tiempo de reabrir al 100 por ciento”, dijo. Y el ejemplo fue seguido por otras entidades como Mississippi, Massachusetts, Pennsylvania y Kentucky, mientras que otros estados lo están pensando o han empezado a relajar ciertas medidas. Todo esto muy a pesar de las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que ha señalado que es “riesgoso” hacerlo cuando la pandemia no está controlada.

Hasta ayer 278 millones de personas en el mundo habían recibido una dosis de la vacuna. Apenas el 3.57 por ciento de la población que pasa los 7,700 millones de personas. De acuerdo con los científicos, para poder abrirnos a las actividades cotidianas, sin tantas restricciones pero si con prevenciones, el 90 por ciento de la población debería estar vacunada. No llevar a cabo la reapertura como recomienda la ciencia, pareciera una decisión suicida.

La llegada de las vacunas ha sido un alivio y ha provocado que los contagios, hospitalizaciones y decesos disminuyan. Pero cuando la curva empieza a descender, provoca confianza, se bajan las medidas preventivas y crea la sensación de que ya estamos del otro lado y eso nos coloca en un nivel riesgo aún más peligroso.

La eliminación de restricciones en contra de la pandemia en Texas -el segundo estado más poblado de Estados Unidos con casi 30 millones de habitantes-, debe de ser una advertencia para las ciudades fronterizas en México. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas colindan y sin restricciones del otro lado (Texas) se puede incrementar los riesgos.

Las restricciones tomadas hasta el momento en el comercio en general deben prevalecer y con las escuelas cerradas hasta el próximo ciclo escolar para no exponerse a perder lo poco que se le ha ganado a la pandemia.

Muy pronto nos habremos de dar cuenta quien tiene la razón, si la premura y optimismo de quienes autorizan la apertura a la normalidad, o las preocupaciones y recomendaciones de la ciencia. ¿Usted, qué opina?