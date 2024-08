Lo que faltaba. Ahora Andrés Manuel López Obrador trae otro pleito. Y es con el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Hace unos días, el comandante se lanzó contra el Presidente y su sexenio: “Tuvo el autoritarismo de Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría, la demagogia corrupta de López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid. La perversidad de Salinas, la vocación criminal de Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Fox, el militarismo y la mecha corta de Calderón… y la frívola superficialidad de Peña Nieto”. ¿Algo más?

Pero López Obrador no se quedó atrás y fue contundente. De manera irónica, se burló: “Él debe ser Zapata. Pero no me voy a meter a la polémica”. ¡Tómala!



* * *



Nos cuentan que Claudia Delgadillo convocó a 13 presidentes municipales electos de Morena para un encuentro en Tequila. La aspirante al Gobierno de Jalisco, que mantiene una impugnación contra las elecciones, ha dicho varias veces que por su condición de salud no bebe alcohol y menos tequila, pero la reunión no era festiva propiamente, sino para delinear estrategias administrativas a partir de que los nuevos alcaldes asuman el cargo.

Claro, no se desaprovechó la ocasión para insistir en que hubo fraude en la gubernatura, pero lo que llamó la atención es que no se dijo nada sobre las reuniones que sí han tenido varios de los candidatos ganadores de Morena con el ahora gobernador electo, Pablo Lemus, quien los ha invitado para presentar proyectos para el 2025 porque ya se discute el presupuesto estatal del año próximo.



* * *



Imposible no mencionarlo. El diputado priista en el Congreso estatal, Julio Covarrubias, presentó una iniciativa para que los jaliscienses no sólo tengan el derecho de votar, sino también la obligación.

Para el diputado debe ser una obligación que la gente acuda a las urnas en cada elección, o que el Instituto Electoral los sancione con trabajo comunitario.

Su argumento es que cada seis años ha disminuido la votación. Y en esto no le falta razón, pero: ¿No será que los candidatos y los partidos han sido menos atractivos para la ciudadanía?

A la espera de las reacciones de otros actores políticos.