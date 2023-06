De lo privado a las redes

Lo que sucede en la intimidad no siempre se queda ahí, en lo privado, mucho menos cuando podría haber existido algún tipo de violencia y las personas involucradas son figuras públicas (ya sea de la farándula, el mundo cultural o la política). Esta semana la saxofonista María Elena Ríos denunció al actor Tenoch Huerta por abuso, y a través de redes sociales lo calificó como “depredador sexual”.

El actor es conocido porque recientemente formó parte de una película de Marvel Studios, “Pantera Negra” (“Black Panther: Wakanda Forever”), en la que interpretó al villano. El mexicano es además integrante del colectivo Poder Prieto, que nació para erradicar el racismo en México, y que hace unas semanas compartió en internet material en el que María Elena Ríos había colaborado. Ahí empezó todo: una serie de publicaciones donde la saxofonista les reclamó que utilizaron su imagen sin ninguna remuneración y, después, los acusó de encubrir las agresiones.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM”, publicó María Elena Ríos en su cuenta de Twitter @_ElenaRios, para responder al colectivo.

La saxofonista oaxaqueña es una activista que se involucró de lleno en la lucha feminista después de que en el 2019 fue atacada con ácido en el rostro y el cuerpo; desde entonces busca visibilizar este tipo de agresiones y justicia contra quien habría sido su agresor, un ex diputado y empresario. De esa lucha surgió la “Ley Malena” (con su nombre como referencia), una iniciativa para castigar con hasta 30 años de prisión a quienes lesionen a mujeres con sustancias químicas o corrosivas.

Tras las acusaciones que ha hecho en redes sociales en contra del actor, María Elena Ríos comenzó a recibir violentos mensajes, con insultos y graves amenazas. Esa, dijo, fue la razón por la que no había hablado antes. “¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder”, respondió en otro tuit la saxofonista.

El actor confirmó que en el 2022, durante algunos meses, salió con la activista y que las acusaciones eran falsas. “Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo”, señaló Tenoch Huerta a través de su Instagram, acusándola de tergiversar sus interacciones y adelantando que ya tenía un equipo legal para proteger su reputación.

A diferencia de hace un par de años, cuando este tipo de acusaciones quedaban en rumores, hoy a través de las redes sociales se convierten en serios señalamientos que (sean ciertos o no) van creciendo de manera exponencial. En este caso ya hay más artistas haciendo señalamientos similares contra el actor.

Lamentablemente encima de tratar de descalificar o cuestionar la palabra de quienes hacen denuncias de este tipo, en el proceso se ven acosadas y amenazadas, son revictimizadas y atacadas hasta en las redes sociales… y es ahí cuando suelen ser arropadas y acompañadas por otras mujeres y colectivos feministas, que sin dudarlo les dicen: “Yo sí te creo”.

Instagram: vania.dedios