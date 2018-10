Daniela Dueñas Díaz

“La niña maravilla” (Fragmento)



“Hace no muchos años vivía un pirata/capitán llamado Confort el Comefort. La tripulación estaba conformada por cuatro piratas y una bestia horrible. Describamos a nuestros piratas: Alexo Cremento, estaba calvo y siempre usaba un apestoso y sucio paliacate de color rojo, era muy gracioso y lo llamaban “Clown” por payaso; luego, Armando Paredes, el inteligente de la tripulación. Pepillo Trujillo, era el más raro, siempre se untaba salsa de tomate y olía a ajo, aunque era muy “amidabre” (conjunto entre amigable y agradable); por último, está Casimiro Comiro, sobrino del pirata/capitán. El Confort del Comonfort, era el “limpia pisos, Casi”, sí, así me llamaba, aunque yo nunca le perdí afecto ni admiración. El mejor amigo del pirata/capitán esa bestia horrible, un ser despreciable, tétrico y tosco, era el… Loro Boro, cuando lo veías parado sobre su hombro, sentías un escalofrío que empezaba en la cabeza y terminaba donde la espalda cambia de nombre,”iiiuuugg”. Tenía una pata de palo, un parche en un ojo, ojeras y estaba todo desplumado. La sensación era horrible. Nos falta una descripción, la del personaje del cual se trata esto, pirata/capitán Confort el Comefort. Él no era un hombre muy viejo, solo tenía 40 años, y un bigotito entre su gran nariz y su pequeña boca, usaba un sombrero con el emblema de nuestra tripulación que era un cráneo guiñando un ojo y los clásicos huesos, él no usaba parche ni pata de palo, era muy amable y comprensivo y algo regordete. Juntos teníamos fantásticas aventuras.

Un día lluvioso fue la terrible tragedia: 9 de septiembre de 1879. Unas semanas antes entró al bar favorito de todos los piratas y capitanes del mundo la capitana Yeliston, más sexy, graciosa, atrevida y audaz, era preciosa. Les dijo que viajaría a la Isla Muerta. Que viajaría por dos razones: La primera para demostrar que todos los demás eran unos cobardes, la segunda para capturar a la criatura más fantástica e inimaginable que habitaba en ese lugar. Algunos decían que era parecido a un unicornio mientras otros afirmaban que no tenía que ver con la mitología griega, yo sinceramente creo que era parecido a una jirafa con alas de dragón y en vez de manchas tendría rayas de cebra con una cola de conejo… ¡que así me lo imagino yo! Después de dar su valiente discurso la capitana Yeliston, no regresó en la fecha indicada, muchos no le dieron importancia, pero yo estaba muy preocupado. Me dirigí con el pirata/capitán Confort de Comenfort, le rogué que fuéramos a buscarla. Me contestó: “Ja, Pequeño Casi, no te preocupen tanto, la gente viene y va, un día volverá.”

Recordé el primer libro que aprendí a leer. Se trataba de la psicología inversa, y la iba usar con el pirata/capitán, le dije:

-¿Ah, sí?, tal vez tenga razón, a no ser que seas un simple cobarde. -¿Qué tú te atreves a decirme a mi cobarde?, ¿el dueño de 7 mares? -respondió muy exaltado. Si tanto dice que es el dueño de los 7 Mares, demuéstremelo viajando a la Isla Muerta.

¡Ja! Te demostraré que soy el dueño y rey de las aguas -respondió muy enojado. -Deja tanta palabrería y ponte a limpiar los pisos. Casi, mañana zarparemos hacia la Isla Muerta.

El barco zarpó al día siguiente y llegó en la fecha mencionada. Pero jamás creerán lo que les contaré: seis semanas después, todos ya estaban muy preocupados esperando el regreso de la tripulación y haciendo turnos para vigilar el muelle. Aunque no era un barco el que llegó, sino una balsa con un loco náufrago con ropa destrozada, uñas largas y una barba gigante gritando sin parar una tragedia horrible, había pasado, y también aseguraba a todos que nadie absolutamente nadie, regresaría de ese horrible lugar. Desde entonces no se supo nada sobre la capitana Yeliston ni del pirata/capitán Confort el Comefort, ni tampoco sobre la fiel tripulación.

“¿Cómo rayos sé esto?”, pues les diré: yo lo sé porque soy ese a quien llamaron el loco...

Daniela lo escribió a los 12 años y recibió su distinción en el marco de la FIL. En la convocatoria: El Pequeño Gran Escritor.