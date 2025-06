Para la Academia de la Lengua Española, la injerencia es la “acción y efecto de intromisión, intrusión o entremetimiento”. Con base en eso, vamos recordando algunos posicionamientos que ha asumido la presidenta Claudia Sheinbaum desde que tomó posesión —poco más de 8 meses—.

El 22 de diciembre, ante la propuesta del presidente Donald Trump de declarar a los carteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, la mandataria dijo que México es un país “libre, soberano e independiente” y que no acepta “injerencismos”; el 13 de febrero, cuando la Casa Blanca designó a Terry Cole como director de la DEA, Sheinbaum expresó —a manera de advertencia— “Colaboración si, injerencismo no” y que no se permitirá “intervención en asuntos internos” a ningún funcionario del extranjero; el 5 de mayo, al conocerse con detalle el paquete presupuestal del presidente Trump, en donde se contempla la implementación de un gravamen del 3.5 por ciento a las remesas, la presidenta dijo “No estamos de acuerdo que se pongan impuestos a los que menos tienen” y este fin de semana, con motivo de las manifestaciones de protesta por las redadas en Los Ángeles, California, y la manera como fueron repelidos por la policía por los actos delictivos que se cometieron, Claudia señala tajantemente “No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio… ”. Y luego, dio su “receta” —que aplica a las manifestaciones y protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)—, al decir, “Siempre un llamado a la paz, no a la violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestaciones” (Aunque siempre los violentos siempre son los manifestantes, no la autoridad… bueno, cuando aparece para poner orden y hacer respetar las leyes como en Los Ángeles, no como en México que ni aparece).

Todos los anteriores posicionamientos de Claudia Sheinbaum —me pregunto— no hablan de una equivocada interpretación y posicionamiento de lo que significa injerencia. El gobierno de Washington puede nombrar a sus funcionarios sin asumir prejuicios de una supuesta “injerencia”; lo del gravamen a las remesas, es un asunto que solo le compete a la autoridad estadounidense, muy al margen de los efectos que la medida pueda tener en nuestro país y que ella pueda estar o no de acuerdo, así como tampoco pueda “estar no de acuerdo” de cómo “atender el fenómeno migratorio” en Estados Unidos, cuando en el sentido estricto de la palabra, solo están aplicando la ley que impide a personas sin documentos radicar en su territorio.

Y como “cereza en el pastel”, hablando de “soberanía” e “intervención en asuntos internos” en otros países, además de “intromisión”, “injerencia” e “invasión”, el domingo policías de Chiapas cruzaron a territorio guatemalteco para enfrentar a balazos a integrantes de un grupo delincuencial. “Con qué cara” va a explicar todo esto nuestra presidenta.

Usted, ¿qué opina?

