Solamente para poner en perspectiva de lo que hablamos, veamos las estadísticas de algunos de los siniestros más recientes en estructuras materiales: En abril pasado un edificio en Tenerife, España, se derrumbó y causó la muerte de siete personas; ese mismo mes, otro accidente similar en Nairobi, Kenia, un edificio de seis plantas se desplomó y casi un centenar de personas perdieron la vida; a principios de mayo en la Ciudad de México un tramo de la Línea 12 del Metro se colapsa y deja 26 muertos y casi un centenar de heridos; el miércoles pasado un puente peatonal en Washington DC se viene abajo, afortunadamente sin víctimas mortales solo provocando siete personas lesionadas, y el jueves en el condado Miami-Dade en Florida, un edificio de 12 pisos se precipita y queda reducido a escombros, dejando una estela de decenas de personas desaparecidas.

En el caso de Tenerife no se conocen las causas, pero en el sitio de la construcción había muchas irregularidades, entre ellas no había un centro de control de operaciones que requiere una obra de esa naturaleza; en Kenia se presume que fue una mala construcción en combinación con las torrenciales las que causaron el accidente; en la Ciudad de México, el primer reporte preliminar señala que "El incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo”; en Washington, muchas contradicciones en el puente, que supuestamente había sido inspeccionado por última vez el pasado febrero y que no se habían encontrado problemas con la estructura. Sin embargo, se ha tenido conocimiento dentro de la investigación que en abril de 2019 la estructura había sido reprobado con un 5 de calificación, y en Florida, aunque apenas se ha iniciado la investigación, se supo que algunos residentes se percataron de algunos agrietamientos en una pared exterior, que por otra parte un reporte indicaba el año pasado que el edificio presentaba hundimiento de 2 milímetros por año y que en un reporte de 2018 se advertía de severos problemas estructurales en el edificio.

De acuerdo con reportes y estudios de expertos en la materia las causas de este tipo de accidentes suceden por cinco causas primordialmente: La debilidad de la cimentación -mal calculada-, la resistencia de los materiales que se usa -mal seleccionados-, errores de los trabajadores -por falta de supervisión-, cuando el peso que lleva dentro el edificio es más pesado -del recomendado- y que la fortaleza no ha sido probada -antes de ser entregada la obra-.

La ingeniería y la arquitectura se rigen en base a operaciones matemáticas exactas y comprobadas científicamente, desafortunadamente en la construcción de las estructuras materiales interviene la mano del hombre y muchas veces el nulo mantenimiento, por descuido, irresponsabilidad o por la motivación de ahorrar y ganar dinero se cometen errores que provocan tragedias y lo que es peor, la pérdida de vidas humanas. En una palabra, corrupción en el estricto sentido de la palabra. ¿Usted, qué opina?.

