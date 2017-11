Cuidado con el independiente

También entre independientes hay niveles. Por eso Pedro Kumamoto, algo así como el Independiente Sol, marcó distancia con los aspirantes sin partido, a menos que sean emanados de Wikipolítica. De entre 152 anotados, vaticinó, más de alguno vendrá maleado por los vicios de la partidocracia.

No se deje engañar: vote por un independiente pura sangre.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Kuma celebró que ya alcanza las 50 mil firmas y que antes del plazo logrará las 115 mil que necesita. Bueno, Kuma no necesita las firmas, ¡ellas lo necesitan a él.

***

Un sueño llamado Tlajomulco

Hoy esa demarcación metropolitana llamada Tlajomulco de Zúñiga, semilla, cuna y bastión del Virreinato Naranja de la Grilla y Aragón, presenta el opúsculo (libro para los legos) intitulado: “Maravillas de Tlajomulco”.

Lo edita el Gobierno municipal como un gesto de humildad y promoción turística. Oh, Tlajomulco al grito de guerra, que un fraccionamiento por cada licencia chueca te dio.

Los parroquianos indagan, de buena fe y sin malicia, si entre las maravillas estará incluido su actual alcalde Alberto Uribe, uno de los tres jinetes de la prosperidad aquí, allá y acullá.

***

Frente Ciudadano en construcción…

Clemente Castañeda, jefe naranja de los diputados federales, no tiene prisa ni lo despeina el vientecillo de un Frente Ciudadano a nivel Jalisco. Ya el dedo elector del tiempo, siempre sabio, dirá, y allí la pirinola les favorece.

En donde acepta que el reparto de canicas —llámese curules en el Congreso de la Unión— se verá afectado es con la conformación del Frente nacional. Allí el tamaño (del partido) sí importa.

***

“Pérennos” tantito

Cómo que el nuevo sistema de justicia penal no es el problema, señor gobernador. Si apenas ayercito usted nos juraba que la ley era la culpable de todas nuestras angustias, de todos nuestros quebrantos, y no el hombre que mal aplica la norma.

Pero no sólo eso. Ahora nos revela, no sin cierto candor electoral, que la alta criminalidad —porque la baja no la conocemos— es culpa en parte de los funcionarios de seguridad pública municipal, que traen la cabeza en la elección y el patrullaje sabrá dios dónde.

Diría el clásico: tan cerca de Jalisco y tan lejos de Chihuahua, en donde sí funciona el nuevo sistema de justicia.