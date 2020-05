Cuerpo y mente sana en cuarentena

Ya llevamos bastante tiempo en aislamiento por la contingencia pandémica, pero es de suma importancia mantener un balance tanto físico como mental. Si no llevamos una buena disciplina en estos tiempos de encierro pueden tornarse tiempos muy difíciles y tormentosos, pero en cambio sí tenemos una disciplina que conlleva hábitos virtuosos estos tiempos son perfectos para superarnos y para nuestro desarrollo integral como un mejor ser humano.

¿Cómo lo hago?

Todo se inicia con una rutina. La mayoría de la gente diría ¿rutina? ¡Que aburrido!, dirían, pero la rutina es disciplina, y la disciplina es la única manera de lograr el éxito. Tan sólo mirar los grandes ejemplos de las leyendas del deporte, como la super estrella del basquetbol, Michael Jordan, quien dijo: “Es mejor intentarlo una y mil veces y fracasar que jamás haberlo intentado”, esto para alguien que inicialmente fue menospreciado y desvalorado, y que con base a su disciplina tanto mental como física se convirtió en una de las leyendas más grandes del deporte mundial.

Algunos Consejos

1- Cuida tu mente, no te dejes ganar por las emociones negativas. Hay mucho por lo cual debemos agradecer, siempre hay algo de belleza o asombro para admirar, desafía y estimula tu mente con actividades nuevas que disfrutes y que te inspiren, mantén una mente positiva y nunca le desees el mal a nadie. Nunca dejes de soñar, si lo sueñas con mucha intensidad lo puedes lograr, pero con los ojos bien abiertos que es como debes de soñar.

2-Cuida tu cuerpo, ejercita tu organismo aun en pequeños espacios si no tienes jardines. Si tienes una escalera sube y bájala constantemente, estira bien tu cuerpo, aun en una silla puedes ejercitarte pues no existen limitantes para mover el cuerpo, no busques excusas, crea oportunidades y usa tu ingenio.

3-Aliméntate bien, la mayoría de las personas viven para comer y realmente debemos de comer para vivir. Aliméntate balanceadamente, come alimentos frescos, ricos en vitaminas y minerales, evita el exceso de grasas saturadas, harinas blancas y azúcar. Hidrátate muy bien. Y de este encierro saldrás más fuerte y en forma que antes.

Y finalmente descansa y duerme bien y veras que al fin de esto serás una mejor persona hoy que antes.