Cuarta Transformación: la prisa es mala consejera

A unos días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador cada día me invade más el miedo. Pero no por la llegada de un Gobierno de izquierda, que veo urgente y necesario. Mi temor es que un fracaso de la izquierda nos lleve a continuación a un Gobierno de extrema derecha, como ha sucedido en Brasil, Argentina o Ecuador.

Cuando el camino es incierto no queda otra sino recorrerlo tomando los riesgos que sean necesarios. Pero, cuando hemos visto el fracaso en cabeza ajena resulta irresponsable no revisar lo que ha pasado en otros lares para al menos no cometer los mismos errores. Las prisas y arrebatos de la llamada Cuarta Transformación nos pueden llevar a derroteros no deseados.

La ruta de Andrés Manuel López Obrador y su equipo parece montarse sobre los mismos rieles del Brasil de inicios del siglo XXI

Una de las mentes más brillantes de Brasil, la antropóloga Rita Segato, nos deja esta reflexión publicada en Le Monde Diplomatique tras el arrollador triunfo de Bolsonaro en su país. Es un verdadero ejercicio de autocrítica que merece ser leído y comprendido. Cito: “Una Democracia que no es pluralista es simplemente una dictadura de la mayoría. Y eso vale para todos. Vale para los fascistas cuando ganan elecciones, y vale también para las izquierdas, que aplican hasta hoy el falaz método heredado de las insurgencias de los 60 y 70 llamado “centralismo democrático”. Ambos expurgan la disidencia y desaniman el debate. Hacer aliados circunstanciales para garantizar la “acumulación de fuerzas” no significa estimular el debate. Por otro lado, ni la acumulación de fuerzas ni la toma del Estado sin el trabajo afiligranado de transformación de la sociedad han llegado jamás a destino, en país alguno, en su propósito de reorientar la historia hacia un futuro de mejor vida para más gentes. Es en la sociedad que se cambia la vida, no en el Estado”.

Tres temas me perecen centrales en esta reflexión de Segato. El pluralismo frente a la dictadura de las mayorías; El centralismo democrático vs el federalismo y, añadiría en esta ecuación, la verdadera democracia participativa y, finalmente la Transformación del Estado vs la transformación de la sociedad.

La ruta de Andrés Manuel López Obrador y su equipo parece montarse sobre los mismos rieles del Brasil de inicios del siglo XXI. No son la buena voluntad y las buenas conductas lo que transformará al país, sino un largo y tortuoso proceso de debate y creación de consensos. La prisa, mala consejera cuando de política se trata. Desoigámosla. “Solo un análisis riguroso e inclemente podrá protegernos de futuras repeticiones”, concluye Segato. Escuchémosla.

(Mañana: Pluralismo vs dictadura de las mayorías)

