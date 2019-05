Cuando salen mal las cuentas

El mismo día, antier, al Presidente López Obrador le salieron dos veces mal las cuentas.

La primera fue por la mañana. El INEGI reportó que el PIB mexicano cayó 0.2% en el primer trimestre del año comparado con el trimestre anterior. Números rojos en el estreno económico de la 4T. El peor primer trimestre de arranque de sexenio desde hace más de veinte años, desde la crisis del “error de diciembre” al arranque del mandato de Ernesto Zedillo. Es cierto que venía una inercia negativa heredada por la administración Peña Nieto, pero también es cierto que el nuevo Gobierno no ha dado señales de certidumbre. Eso lo aceptan todos los funcionarios económicos del Presidente, pero no lo acepta el Presidente mismo. Vamos, el Presidente ni siquiera acepta el dato del INEGI. Al día siguiente de la publicación del número rojo decía que en términos económicos las cosas van muy bien en el país. Ok.

La segunda fue por la noche. Se confió la mayoría morenista y no le salieron las cuentas: se les escapó por un voto la mayoría calificada para reformar la reforma educativa. Creo que al final es anecdótico: no fue una operación en bloque de la oposición sino una pifia matemático-política de Morena y no tengo duda de que en el período extraordinario de sesiones ya anunciado se va a aprobar como lo quiere el Presidente: se acabó el intento de que los maestros sean evaluados como en países con sistemas educativos exitosos, y el sistema de estímulos, crecimiento, mejora de ingresos y titularidad de plazas puede quedar de nuevo bajo control de la burocracia sindical. Más poder a la CNTE y Gordillo, menos poder a los padres de familia, peor educación a los niños.



SACIAMORBOS

1.- Hace una semana reapareció el ex gobernador de Chiapas, senador con licencia y accionista mayoritario del Partido Verde, Manuel Velasco. Larga reunión con el Presidente López Obrador en Palacio Nacional. Cuentan que le pidieron su consejo y apoyo con la CNTE ante el encontronazo por la reforma de la reforma educativa. Él está en la banca, pero con los ojos puestos en ser el primer jugador que entre de cambio: tiene los ojos puestos en Gobernación, en Desarrollo Social y en alguna cartera de Palacio.

2.- En la cancillería se preguntan qué trae en la agenda el empresario Pablo Azcárraga para su reunión de hoy con Marcelo Ebrard: ¿resucitar el dinero del Consejo de Promoción Turística o abogar por el hermano que anda prófugo?

3.- Reprobados frente a la opinión pública por su bajo rendimiento en sus comparecencias, pero aprobados por el Presidente AMLO y Morena y sus aliados en el Congreso, los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) están por cumplir un mes en el cargo y no parecen tener ninguna prisa… ¡no han sesionado! Parece que no les bastó quedar exhibidos como ignorantes y pelean por quedar también exhibidos como flojos.

