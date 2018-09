Crónica de una reparación vital

Yolanda Ramírez Michel es editora, escritora, poeta y maestra; desde pequeña se enamoró de los libros, y ese amor nunca la ha defraudado. De su amor por los libros nació irremediablemente el deseo de ser escritora. Comenzó a escribir desde muy joven, tendría unos once años; en ese entonces, escribiendo cuentos ganó una bicicleta, que no la llevó sólo por los senderos de la tierra, sino por los senderos de los sueños cumplidos. Cuando llegó la edad del amor, escribió cartas; cuando llegó la edad de los hijos escribió cuentos; cuando llegó la edad de asumir grandes dolores, escribió poesía, cuando quiso manifestarse ante un mundo adverso escribió un Manifiesto… Y así, de año en año, Yolanda ya lleva trece libros publicados, y miles de libros leídos, porque siempre ha dicho a sus hijos, a sus amigos, y a sus alumnos: “para escribir uno se alimenta de libros, uno bebe libros, sueña libros”.

Hoy, esta autora con obras de muchos géneros (cuento, novela, poesía, ensayo), y para muchos públicos, se interna en la travesía literaria de la crónica, y desde ahí nos cuenta que la vida es un camino de construcciones y reconstrucciones, un camino de luz y oscuridad. Nos hace ver que con la vida hemos recibido el don de la libertad, que no es sino la posibilidad de elegir cómo vivimos el propio destino. Expresa que sí, a veces la sombra nos aplasta, y que “parecería” que no tenemos ya ninguna opción ante un destino adverso. No obstante, todo lo oscuro del camino, ella nos cuenta cómo fue que se enfrentó a la sombra, y eligió salvarse.

El libro ha sido publicado por la editorial Salto Mortal, que ya cuenta con varios títulos relevantes, varios de ellos a la venta en la Joseluisa, la librería del Fondo de Cultura Económica. Y, para que te acerques al libro, he aquí algunas frases que te pueden dar una idea de qué va:



*Las personas que conocemos son puentes para sanar.

*Busca opciones, la vida tiene muchas opciones, no te derrumbes sólo porque la opción que conocías no se ha dado.

*No esperes sólo billetes como manifestación de abundancia, el universo tiene para ti mucho más que eso.

*¿Alguna vez has estado enfermo?, y no hablo nada más de enfermedades físicas, nuestra vida también enferma de tedio, de incomprensión, de rabia, frustración, desamor, desesperanza, enferma de tantas cosas.

*Para que el Sol pueda darnos su bien, necesita ser avistado luego de la noche…

*El ego sólo sabe de coronas y generalmente el ego a toda costa nos pone una corona, aunque en ciertas ocasiones lo que debería ponernos es un azadón y una pala para arar y sembrar el campo de nuestra vida.

*Ahora puedo asegurar que en mi vida muchas de las cosas muy malas, se volvieron excelentes oportunidades para la verdadera felicidad.

*Tú y yo estamos muy cerca del milagro.

*Algo que necesito ajustar en mi vida interior, hace que algo se desajuste en mi vida exterior.

*No es que no sepa cómo solucionar mi mal, es que temo la solución.

*¿Estamos dispuestos realmente a hacer los cambios en nuestra vida que implica el reto de la salud?

*Cuando tú no te das algo, la vida siente la necesidad de imponerse, como una madre cariñosa que te pone el suéter a la fuerza.

*Para obtener un bien, a veces es necesario atravesar algunas incomodidades.

*Uno se enoja con el mundo cuando las cosas no salen como uno espera, pero la mayoría de las veces el mundo está ahí sin hacer nada más que lo suyo: ser mundo.

*Cuando la enfermedad brinda una reconsideración de los valores, la enfermedad es salud.

*Voy sanando porque le he inyectado a mi vida la palabra que sana, no somos seres que sanan sólo por el antibiótico.

*Que el ego sirva para lo que sirve, para hacer bien las cosas y sentir una sana satisfacción ante el deber cumplido, pero que no llegue a poner una corona de prepotencia sobre nuestra cabeza.

*Tener menos años de un día a otro, no es magia de ilusionista, es rescatar un niño que no hemos dejado de ser nunca.