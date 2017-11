Cotto, adiós a otro gigante

Hasta la noche que perdió por nocaut con el mexicano Antonio Margarito, fue paliza, lo señalaban los aficionados como el “Destructor borinqueño”. Miguel Cotto trepaba a los tinglados ya de Puerto Rico, de Nueva York, para mostrar un boxeo serio, técnico, de nocaut, lejos de otros tantos compatriotas suyos, de histórico estilo cascabelero, estilo pica-huye.

Dinamita en los puños, guardia zurda, trituró uno a uno a sus adversarios, con un boxeo muy parecido al de la escuela mexicana. El antillano caminaba al lado de los astros de élite, ingresaba a las grandes ligas, destinado a convertirse en histórico de todos los tiempos.

Serio entonces arriba y abajo del ring, Cotto, seguidor del River Plate, prestigioso equipo de futbol de Buenos Aires, Argentina, a donde fue invitado por la directiva del club sudamericano a inicio de este milenio para recibir homenaje, ovacionado por la hinchada que se dio cita en el Estadio Monumental, vivió noche triste aquel 26 de julio de 2008 en el MGM Grand en Las Vegas, el “Tornado” de Tijuana lo noqueó, le quitó lo invicto y el campeonato mundial welter AMB.

Sin embargo, en marzo de 2009 el rotativo Los Angeles Times publicó que las vendas confiscadas al ex campeón mundial welter mexicano, Antonio Margarito, previo a su pelea ante “Sugar” Shane Mosley, contenían dos elementos primarios para la creación de “plaster of Paris” (yeso). Citó documentos obtenidos del Departamento de Justicia del Estado de California. Un criminalista que inspeccionó las vendas bajo un microscopio especial y con Rayos-X fluorescentes, determinó que las mismas contenían azufre y calcio.

Estos dos elementos, si se les agrega oxígeno, se convierten en “plaster of Paris”. Esta sustancia se usa para fracturas, esculturas y moldes, al igual que el yeso. Los vendajes fueron quitados de las manos de Margarito pocos minutos antes de su pelea del 24 de enero de 2009 ante Mosley, cuando el entrenador de éste, Nazim Richardson, se quejó.

Tras lo anterior, Cotto sintió que Margarito también había hecho trampa para ganarle el campeonato mundial, y ha esperado que el mexicano acepte “una acción criminal que puso en peligro mi salud”. En enero de 2009, la Comisión Atlética de California suspendió a Margarito y a su entrenador, Javier Capetillo, tras comprobar que el mexicano utilizó una sustancia parecida al yeso en sus vendajes, en la pelea que perdió contra Sugar Shane Mosley.

Mayweather Jr., dijo de Margarito tras conocer la trampa: “Mucha gente me quería ver pelear con Margarito en cierto momento. Decían que yo lo evadía. Este es el mismo tipo que hizo trampas. Le dije al mundo que había algo raro con Antonio Margarito. Luego supimos que hacia trampas y derrotaba a los oponentes con yeso en sus guantes”. Publicó Notifight.com.

Cotto regresó con triunfos, y se metió al circo de Bob Arum para enfrentar a Pacquiao… perdió. También perdió con Mayweather Jr., y le robaron la victoria sobre Saúl “Canelo” Álvarez los jueces de la Comisión Atlética de Nevada.

El puertorriqueño (41-5, 33 nocauts) se despide del boxeo el 2 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, arriesga el campeonato mundial superwelter OMB ante Saddam “World Kid” Ali (25-1, 14 nocauts).

El oriundo de Caguas, Puerto Rico, dijo en Los Ángeles: “Todavía no estoy realmente nostálgico durante los días finales de mi campamento. Estoy agradecido por lo que el boxeo me ha dado y por la vida que me ha permitido darles a mis hijos”. Y por ahí estaré atisbando.