Coronavirus en las redes de Derbez y Bonilla

¿Qué tienen en común el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el cómico mexicano Eugenio Derbez? Más aún, ¿cómo se relacionan personajes de historias y talantes tan diferentes con la pandemia del coronavirus? En México estamos preocupados por el aumento de contagios de COVID-19, pero también nos preocupa el evidente impacto a la economía. Sin embargo, quizá más grave que esos dos fenómenos es el hecho de que las autoridades no han conseguido transmitir confianza. Hay división y con ésta, temor e incertidumbre.

Hagamos un recuento: en varias ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, han pedido tranquilidad y han llamado a tener confianza en las autoridades. Este lunes 13 de abril, aunque es casi un secretario inexistente, el titular de Salud, Jorge Alcocer, fue una más de las voces que desde el Gobierno federal pidió confianza a los mexicanos, confianza en que la autoridad trabaja y se prepara para atender la pandemia.

Aunque el Presidente y los personajes de más alta jerarquía en la cartera de Salud llaman a que exista y se incrementen el aliento y el ánimo, la realidad los contradice, no totalmente, pero sí con algunos ejemplos que ahogan la semilla de la esperanza, de la tranquilidad. Aquí es donde aparece, inopinadamente, la figura de Eugenio Derbez.

Aunque lo suyo es la actuación y la comicidad, Derbez ha construido un personaje con evidente liderazgo y aceptación en las redes sociales. Millones de mexicanos atienden todo lo que dice y postea en sus redes; sólo en su cuenta de Twitter, @EugenioDerbez suma a 10.5 millones de seguidores. Y de vez en cuando, el actor decide opinar sobre política, problemas sociales o en este caso, sobre la escasez de insumos para galenos y enfermeras del IMSS en Tijuana, Baja California. En un breve video, lanzó un llamado para hacer donativos y comprar para el personal médico las mascarillas, guantes, batas, medicamentos y demás equipo necesario para atender los contagios.

Y le contestaron. Casi todos para aplaudir y sumarse a la iniciativa, pero también le respondió el IMSS de la ciudad californiana. A su vez, publicaron que la afirmación del histrión es falsa porque sí hay insumos médicos, y reclamaron que no se difundan fake news. A su vez, Derbez respondió que no se trata de ninguna noticia falsa y reafirmó que todo lo dicho en su video es totalmente cierto, pero no volverá a abordar el tema.

La pregunta brota como los hongos en la tierra húmeda: ¿A quién le creerán los millones de tuiteros, al cómico o al IMSS?

Y aquí aparece Jaime Bonilla.

El gobernador de la Entidad, que está en cuarto lugar nacional con mayor tasa de contagios por cada cien mil habitantes (el primero es Baja California Sur), ofreció un mensaje, también en sus redes sociales, en el que aseguró que si bien el actor mexicano no cuenta con la información precisa, “sí es cierto que faltan insumos”. Y remachó: “En el IMSS no se han puesto las pilas”. Agregó cosas como “hay que decir las cosas por su nombre”, y “no tapemos el Sol con un dedo”.

Así, definitivamente, no se promueve la confianza.

No es la primera denuncia de personal médico del IMSS. Han protestado en clínicas de Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Morelos o Hidalgo, entre otros.

Parafraseando a Bonilla, que “se pongan las pilas”. Lo del coronavirus es una epidemia. Es urgente.