Contrato por historia

La acción en el circo más rápido del mundo regresa hoy en los desiertos de Bahréin y como la mayoría de los aficionados estoy ansioso por conocer los planes de desarrollo y estrategias para el futuro de Liberty Media.

La administración confirmó que durante el fin de semana se reunirá con las cabezas de las escuderías participantes en busca de soluciones a los problemas actuales del serial y los cambios pertinentes.

Reconozco que Liberty Media ha propuesto diversos caminos para el futuro, pero necesita del input de los protagonistas si quiere mantener el serial unido.

Aunque emocionado como aficionado de los posibles cambios, creo que el individuo con más fichas en juego es Lewis Hamilton; el británico no ha renovado contrato con Mercedes para 2019 y argumenta que su decisión dependerá sobre el camino que elija el serial.

Lewis, de 33 años, es solamente superado en edad por Fernando Alonso (35) y Kimi Raikkonen (38); el español continúa demostrando hambre y capacidad mientras que Kimi en ocasiones puede ser brillante, pero en general su desempeño ha sufrido en los últimos años.

El periodo por el que firme Lewis Hamilton con Mercedes es directamente relacionado con el futuro del serial, pocas marcas le restan al piloto de conquistar, pero la más codiciada todavía está lejos.

Hamilton necesita conquistar el campeonato mundial de pilotos los próximos tres años para igualar los siete títulos de Michael Schumacher, hazaña no descabellada si reconocemos el dominio de Mercedes durante la era de los motores V6 híbridos.

No me extraña que el piloto se esté tomando el tiempo necesario para conocer el futuro antes de tomar una decisión; el británico ha sido muy claro que no pretende mantenerse en el circo si no tiene las herramientas para competir.

Con el inmenso capital invertido por Mercedes y su obligada alianza con Ferrari, dudo mucho que la administración esté dispuesta a poner en riesgo la participación de dos gigantes, es por eso que creo que para el lunes tendremos noticias de un nuevo y jugoso contrato entre piloto y escudería.

Preguntas y comentarios @desdepista