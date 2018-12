I.

En época de bombazos y no por las fiestas navideñas, han llovido nombres de jugadores con cartel que llegarían a Atlas para reforzar al equipo de cara al torneo Clausura 2019. La novedad no es que el hecho se repita como cada seis meses, sino que mientras algunos han sido confirmados, otros han quedado en calidad de petardos, precisamente por reventar y dejar una cortina de desilusión, de humo, por ser más falsos que la posible intención de pelear por el título los siguientes 12 meses.

II.

La lógica indica que tras un mal torneo, lo que se debe hacer es replantear sus metas cuando además de culminar en la penúltima posición también se salvó de la quema por el descenso. Pero en La Madriguera parecería que la intención es otra, o eso deja ver el hecho de que lejos de iniciar un nuevo camino simplemente caen en contradicciones al quitar sustento a eso que tanto señalan, de mantener un proyecto, pues a la par de no reforzar línea por línea han sido más las bajas anunciadas que los complementos que suponen deberían colaborar en el rescate de un cuadro que lentamente comienza a perder credibilidad.

III.

Lo más extraño es que la gente de pantalón largo se ha dedicado a decir que la base de un equipo como el Zorro es aquella lograda con sus Fuerzas Básicas, pero sucede que lejos de emplearlas tras coronarse en categorías inferiores, hoy en día se les utiliza como moneda, y no de cambio. Se dio a conocer que cinco jugadores formados en La Academia saldrían, uno de ellos vendido, los otros en calidad de préstamo. La excusa, esperar sumar minutos, adquirir experiencia y colaborar en la búsqueda de sus aspiraciones y así subir de nivel. Hasta aquí el punto es comprensible, sin embargo, ¿no es eso lo que los rojinegros también necesitan?

IV.

La mayor contradicción es justamente esa, la de pregonar el ser semillero del futbol mexicano cuando en realidad es que en estos tiempos los jugadores formados en Atlas pasan a las filas del Ascenso MX o a equipos que también pelean por no quedar fuera del máximo circuito. La realidad es que se siguen vendiendo las épocas de los Rafa Márquez y Andrés Guardado, pero de eso han pasado muchos años... Hace mucho que no sucede nada, y a mi criterio, si se siguen mostrando esos extraños titubeos de no saber qué hacer con los jóvenes que “forman”, seguirá siendo lo mismo, seguirá siendo nada para ellos, los jugadores, y para la afición.