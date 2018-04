Confianza clave

Hoy comienza el torneo de golf más prestigioso del mundo en la cancha nacional de Augusta y una decena de jugadores han demostrado durante el último mes que arriban al Masters con la confianza necesaria para obtener la preciada chaqueta verde.

Sobresale del grupo contendiente Tiger Woods por su increíble número de seguidores que confían que Woods puede regresar a su característico juego agresivo y dominante.

La tarea para el ex número del mundo no es fácil, reconocer que los resultados del jugador este año emocionan, aunque no ha logrado una victoria ha finalizado dentro de los primeros cinco en sus últimos tres torneos.

La gran pregunta que acosa a Tiger es su salud, si el jugador está en buena forma física y continúa golpeando la bola con la precisión que ha mostrado, seguramente tendremos rugidos durante todo el fin de semana.

El campeón del año pasado, Sergio García, busca retener el título con un golf si no espectacular, sí brilla por su consistencia; si el español consigue la gloria en el Masters se convertiría en el primero en triunfar en años seguidos desde que Woods lo lograra en 2002.

En la persecución por la chaqueta no podemos ignorar a Jordan Spieth (campeón en 2015) ni tampoco a Rickie Fowler, quien busca su primer trofeo en un Major.

El tablero está inundado por nombres reconocidos y el mejor golf del mundo, mencionar a todos los candidatos es una tarea imposible, sin embargo Phil Mickelson puede ser una buena apuesta. El americano regresó a la senda del triunfo este año en la Ciudad de México después de más de cinco años de sequía y, de coronarse en el Masters, acompañaría a Tiger y a Arnold Palmer como los jugadores con más títulos en Augusta.

Para sortear el complicado diseño en Augusta es necesaria más concentración que poder. Algunos hoyos requieren de más precisión y estrategia que distancia por lo que el juego corto cobrará relevancia este fin de semana.

