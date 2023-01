Con sólo 10 Cañeros y 18 refuerzos, México buscará ganar la Serie del Caribe

Una vez concluida la Serie Final en cuanto a la campaña 2023 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), es posible afirmar que la coronación de Cañeros de Los Mochis es justa para un equipo que se mantuvo a lo largo de la temporada entre los primeros tres sitios y en Playoffs dejó constancia de que merecía su cuarto título habiendo sido mejor que Algodoneros de Guasave, que no desmerecieron en la última etapa, pero fueron ampliamente superados. Y habiendo dado cuenta de ello, vamos a lo que sigue, que es la Serie del Caribe a celebrarse en Caracas del 2 al 9 de febrero, y las polémicas que suelen surgir habitualmente en torno a este certamen.

Y es que hoy más que nunca se recrudece el tema referente a si es el campeón reforzado el que tiene el derecho de acudir al torneo más importante de beisbol profesional por equipos en Latinoamérica o es una Selección basada mayormente en peloteros del equipo campeón con el mismo cuerpo técnico, pero armada por la Liga, siendo esta la encargada de todo lo logístico, lo administrativo y lo financiero, y sólo le reporta al resto de equipos una parte del recurso que recibe por participar, pero también es el ente que se encarga de contratar o de negociar los salarios y disponibilidad y servicios de los peloteros que van a formar parte del equipo mexicano.

La polémica es que durante muchos años contendía el equipo mexicano como campeón con su uniforme distintivo normal y de algunos años para acá portan la franela como México y si acaso algún distintivo pequeño que los identifica como el equipo que quedó campeón.

En este caso se ha dado a conocer el roster mexicano y la peculiaridad es que Mochis acude solamente con 10 peloteros de su equipo original. Y contarán con 18 refuerzos; siete pertenecen al subcampeón Guasave, y 11 a otros equipos destacando dos de Charros de Jalisco; jóvenes con buena velocidad, buen trabajo con sus guantes en los prados y muy poderoso bateo, y me refiero a Fernando Villegas, la revelación del año, y a Julián Ornelas, la consolidación.

El caso es que no es realmente Mochis el equipo que va, sino un conjunto de Selección mexicana designada por la directiva de la Liga con el visto bueno de los conjuntos, especialmente del equipo campeón.

Ya habrá tiempo de analizar si ha sido lo correcto en cuanto a posición por posición y si fueron los adecuados, aunque también habrá que considerar que muchos peloteros no quieren o no pueden seguir participando; algunos por falta de permiso de sus equipos de verano, otros están enrolados en un contrato de Liga Menor o incluso con el equipo grande de la Major League Baseball y unos más simplemente porque necesitan descansar o no les parece apetecible viajar y seguir jugando por el precio que les ofrecen como salario. El caso es que ya está el listado:

Luis Fernando Miranda, Dariel Torres, Fabián Cota, Miguel Vázquez, Irving Machuca y Juan Gámez quedaron por Cañeros entre los lanzadores y se añadió a Rafael Córdova, Matt Pobereyko, Jeff Kinley y Brandon Koch, de los subcampeones Algodoneros de Guasave.

Además de César Vargas y Luis Márquez, de los Naranjeros de Hermosillo; Braulio Torres-Pérez, de los Venados de Mazatlán; Samuel Zazueta, de los Yaquis de Ciudad Obregón, y Jake Sánchez, de los Águilas de Mexicali.

La receptoría será cubierta por Juan Uriarte y el refuerzo de Algodoneros, José Félix. Yasmany Tomás y Rodolfo Amador seguirán el viaje con Cañeros como jugadores de cuadro, al igual que su refuerzo desde Semifinales Roberto Valenzuela, de Sultanes de Monterrey, y se agregó a Joey Terdoslavich y Orlando Piña, de Algodoneros, e Irving López y Jasson Atondo, de Naranjeros.

Se tiene la experiencia de otros torneos donde Mexico no ha sido eficaz en la Serie del Caribe. Generalmente cuando ha pasado esto que son menos los peloteros del equipo campeón que los refuerzos, y hay quienes pensamos se debe respetar que sea el campeón a través de su directiva con el apoyo del gerente deportivo, el mánager y su cuerpo técnico quienes elijan, y negocien quiénes pueden reforzarles.

Pero el tema sin duda seguirá generando polémica y aún más cuando las decisiones cupulares no son acompañadas de buenos resultados. Será difícil pues que México logre su décima corona en Serie del Caribe, pero habrá que desearle suerte.