¿Con qué cara?, señor Presidente

En nuestra colaboración del viernes pasado -titulada ‘Corrupción en un emblema de AMLO’- donde hacíamos referencia a las investigaciones que se han iniciado por la secretaría de la Función Pública por las supuestas irregularidades -que de comprobarse serían casos de corrupción- en el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, terminamos preguntando ¿Con qué cara López Obrador va a hablar a Naciones Unidas sobre corrupción?

Y es que hay que recordar que el lunes pasado -durante la verborrea matutina desde Palacio- el presidente López Obrador confirmó que el próximo 9 de noviembre estará en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad del organismo y en él hablara de corrupción. “Voy a ir y voy a participar en la reunión en la ONU, voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción que produce desigualdad, sobre eso va a ser mi mensaje”.

Esta será la quinta ocasión en que México sea parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las anteriores fueron en 1946; 1981/1982; 2002/2003 y 2009/2010. Es una posición temporal en el principal órgano ejecutivo del sistema multilateral y el único con autoridad para tomar decisiones vinculantes en materia de PAZ y SEGURIDAD, según se puede leer en el detalle de la descripción de responsabilidades del Consejo. Nunca se habla de CORRUPCIÓN, por lo que si nuestros presidente se va a parar en la máxima tribuna del concierto internacional y va a hablar ‘de peras en lugar de guayabas’ otra vez va a hacer el ‘papelón’. Exactamente así como sucedió durante la Cumbre de Líderes por el Clima, cuando AMLO le propuso a su colega Joe Biden que invirtiera en el programa ‘Sembrando Vida’ para Centroamérica.

Además de plantear asuntos que no están relacionados con la agenda en la que se lleva a cabo la reunión en la ONU, hablar de corrupción en estos momentos cuando uno de sus programas emblema de la llamada Cuarta Transformación está envuelto en medio de una investigación y sobre todo, cuando World Justice Project (WJP) esta semana acaba de exhibir a México que ocupa el lugar 135 de 139 entre las naciones más corruptas del mundo, eso es no tener ni un centímetro de sentido común y es pasar puras vergüenzas por no llamarlo de otra manera. Esta evaluación mundial analiza la corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la policía y el ejército, así que con mayor razón la pregunta cabe nuevamente: ¿Con qué cara López Obrador va a hablar a Naciones Unidas sobre corrupción? ¿Usted, qué opina?

