"Con el socavón, qué cosa sucede"

Desde luego usted y todos los habitantes de esta noble y leal nos hemos enterado de que no sé a título de qué, la ciudad ha vuelto a convidar al socavón del tantas veces promovido “Paseo Alcalde” si, no es de cierto aquel donde se cayó una maquina de construcción, es otro, el nuevo espectáculo entre Reforma y San Felipe, a pocas cuadras de la cabezota y frente a la famosa casa de los perros convertida en Museo del Periodismo, si bien no es muy grande ( cuatro metros de diámetro por ocho de profundidad), si es suficiente para atraer a los millones de turistas que anuncian vendrán a conocer esa rúa que promete competir con los Campos Elíseos y sitios similares —dos socavones en tan poco espacio y tan seguido no es materia que uno pueda creer fácilmente—.

Nuestras amadas autoridades, que no saben mentir y jamás lo harían, dijeron: la SCT “que el boquete fue provocado por el bombeo de agua para construir una salida de emergencia de la línea 3”, yo que no entiendo de construcción desconocía que se puede construir con bombazos de agua.

Por su parte el señor Gobernador para nuestra tranquilidad nos dijo que este incidente no afectará la L3 y que no había peligro y el Presidente Municipal, que prefiere ser llamado Alcalde como si fuéramos gachupines, dijo que al museo vecino no le paso nada; tanta aparición pública me hace pensar que ese hoyo se convertirá en una zona pública recuperada de las manos de la delincuencia y con lo que nos aman y preocupan por nosotros estoy seguro y me atrevo sin bases a anunciar que no le van a cobrar por el espectáculo, nos entregarán nuestro bujerote para gozo de la ciudadanía, faltaba más.

Nadie que viva aquí ignora que en nuestra amada ciudad existe una ciudad subterránea, en toda ella hay hundimientos, miles de hundimientos, hay tantos, sin ser comparable para nada, que. frente a la casa que hábito también tenemos nuestro socavoncito, humilde pero nuestro en un registro del Siapa con su respectivo agujero, chico pero nuestro. La semana pasada se reportó al SIAPA y para mi sorpresa el viernes pasado mandaron una cuadrilla, desde luego protegieron la zona con una base de concreto, una lata vacía y los famosos plásticos aislantes, que gustan tanto, el que parecía ser el garganta del grupachón sentenció: es un hoyo. Bueno, lo que si es que nuestro hundimiento salió en la tele.

Para mi desgracia y la de todos los vecinos de la calle pues está muy furris como atracción turística, estos van a los grandes hoyos o grandes inundaciones, vamos, sirve como atractivo vecinal, lo que solo mejoraría si algún coche se cae en el hoyo, pero hasta ahora miércoles ni han vuelto los del SIAPA ni ha habido quien quiera caerse al hoyo para crear atractivo.

@enrigue_zuloaga