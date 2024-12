Competencias digitales para el éxito profesional

De acuerdo con los investigadores españoles Jordi Adell y Laura Castañeda, hay tres actividades que potencian las habilidades digitales de los estudiantes: leer, escribir y compartir. Sin embargo, leer no hace referencia a pronunciar las palabras escritas en un texto, sino que implica el acto mismo de la búsqueda de información, selección de literatura válida y adecuada. No se trata de googlear o escribir prompts efectivos para la IA (inteligencia artificial) obteniendo respuestas a veces sin fundamento, sino de elegir las bases de datos científicas, formular la búsqueda, especificar el criterio de selección de documentos y registrarlos para el posterior análisis de información. Actualmente algunas herramientas con IA ofrecen búsquedas en bases de datos arbitradas, generación de resúmenes y TLDR (Too Long; Didn’t Read) que concretan la información y permiten abarcar más en menos tiempo.

Escribir no hace referencia a copiar y pegar textos sin tomar en cuenta el derecho de autor, sino que consiste en identificar las partes relevantes de un escrito, sintetizar y reescribir con estilo propio y de acuerdo con el público al que se dirige, unificando y contrastando las ideas personales y las de otros. Algunas herramientas con IA pueden expandir o reducir textos reescribiendo o parafraseando, pero la idea principal debe ser propia. De igual manera Compartir no se refiere a publicar en redes sociales cualquier ocurrencia y obtener likes, sino a elegir el medio adecuado para difundir información relevante y hallazgos encontrados logrando así mayor impacto en el público destino.

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) de España menciona que es necesario fortalecer digitalmente a los docentes para impulsar en el alumnado la creatividad y uso responsable las tecnologías de información y comunicación; promover la participación segura en la sociedad digital, generar y compartir contenido útil, preservar la privacidad y enfocarse en problemas y proyectos que contribuyan al bienestar social.

Así, un universitario con dominio en la adquisición de información veraz (leer), en el análisis y organización adecuada de datos (escribir) y la presentación efectiva (compartir) para la toma de decisiones empresariales considerando a profundidad los aspectos éticos involucrados, es un futuro profesional con las habilidades digitales competentes que seguramente aplicará las mismas reglas en su vida personal, cuidando en todo momento su huella digital en medios y redes sociales.

Entonces, preparar profesionistas digitalmente competentes para un futuro incierto es una labor difícil, se requiere de compromiso y liderazgo para dictar lineamientos y directrices para infundir pasión por la verdad, empoderar a los nacientes líderes innovadores, conocedores de un entorno cambiante y retador, críticos, analíticos y comprometidos con los valores trascendentales, capaces de adaptarse a las necesidades empresariales, alfabetas digitales naturales dispuestos a afrontar cualquier reto venidero.