¿Cómo venderle a un mercado de 1.7 billones de dólares?

En 1993, la famosa campaña “Got Milk?” de los productores de leche de California, fue tremendamente popular los americanos. Pero una traducción literal del famoso lema al español parecía que los anuncios que decían “¿Tienes Leche?” les preguntaban a los latinos si estaban amamantando.

Ese es tan solo un famoso ejemplo de cómo las empresas estadounidenses se equivocan muchas veces al tratar de llegar a nuestros consumidores.

Los latinos representan 19% de la población del país, y la mitad de ellos tienen menos de 30 años. Y mientras que gastan $ 1.7 billones anuales, el Consejo Hispano de Mercadotecnia dice que solo 6% de la inversión publicitaria total de la industria se destina a la comunidad latina.

Mi amigo Ozzie Godinez, director ejecutivo y cofundador de la agencia de publicidad PACO Collective de Chicago, me explicó que la clave para llegar al mercado latino es comprender primero que se trata de una población diversa. Los latinos no son un monolito. Existe un mercado hispano, pero lo que los especialistas en marketing realmente deben es comprender con quién están hablando y hacerlo de una manera auténtica y genuina ... de una manera que realmente tenga la intención de resonar con ese objetivo en particular. No es lo mismo un consumidor mexicano que un peruano o colombiano, por más que los tres residan en Estados Unidos.

Cuando se trata de lenguaje, otro amigo, César Campa de CAMPA DESIGN, me explicó que es un error común entre los especialistas en marketing traducir los mensajes literalmente de una campaña en inglés al español. Porque existen cambios lingüísticos dentro de los mismos segmentos de la población. Hay diferentes generaciones, y puedes tener un segmento diferente de ese mismo mercado que no habla 100% español en la casa, pero consumen, se comportan y llevan su vida igual que cualquier familia latina que habla todo el tiempo en español.

Campa dice que otro paso en falso es usar imágenes obsoletas o inapropiadas, como sombreros charros o maracas, para representar o atraer a los latinos. Ha habido algunos errores donde ha habido imágenes visuales estereotipadas de que el mercado en general puede pensar que eso es lo que nos representa, cuando en realidad solo queremos que las marcas y los servicios sean inclusivos y tengan una conexión emocional con la comunidad

Gracias a la información generalizada que ofrecemos las Cámaras de Comercio en este país, las empresas pueden tener ideas más innovadoras y aproximarse de forma diferente a nuestras comunidades. Por eso somos tan importantes para desarrollar negocios en nuevos mercados.

(*) Presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois.

