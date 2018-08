¿Cómo salir de la pobreza?

Parece una pregunta muy sencilla de responder, pero en el fondo no resulta fácil. ¿Quién sabe cómo hacerlo? ¿Los mismos pobres? ¿Alguien que lo fue y encontró la manera de dejarlo de ser? ¿Sociólogos expertos? ¿Destacados economistas? Son muchas preguntas al mismo tiempo y la verdad prefiero empezar por responderme qué entiendo por pobreza.

La mayoría la relacionamos con la carencia, la escasez, la falta de lo básico para vivir dignamente. Y tiene que ver con definiciones de este tipo:

“La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna, por falta de recursos, como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad”.

Aunque no se reduce a sólo cuestiones materiales básicas, se entiende que también tiene que ver con la ignorancia, la salud y la calidad de vida. Es un hecho que también existe pobreza de este tipo.

Una familia puede tener resuelta su estabilidad económica y no tener escasez, pero sí vivir de una manera muy tensa y agobiada, además de tener una carencia evidente de conocimientos y cultura. O viceversa: tener mucha educación y cultura, pero vivir con carencias económicas importantes.

Lo que queremos dejar en claro es que la pobreza no es exclusiva de los bienes materiales, pero es importante considerar que por allí debemos de empezar. Que a nadie le falte casa, vestido y sustento. Sobre todo, de alimentos y de agua potable. Y la pregunta que me hago de inmediato ¿eso ya lo resolvimos en México? Y me parece que aún no. Entonces esa es una de las prioridades. Que todos gocemos de alimentos sanos y al alcance de su bolsillo. Y me pregunto, ¿será esto posible cuando los refrescos, la comida y la botana chatarra tienen invadido a nuestros pueblos, incluso a los más apartados?

¿Cómo lograr que los más pobres tengan acceso a los mejores alimentos y agua saludable sin la necesidad y tentación de consumir la basura que la industria alimentaria hace llegar a precios elevados?

Se necesita de educación y cultura para saber comprar con los pocos recursos que se tienen los mejores productos y que estos lleguen tan eficazmente a su alcance como les llegan la chatarra y las gaseosas.

La clave es que para vencer la pobreza se necesitan poner los productos de una canasta básica al alcance de todos y contar con el trabajo para así tener los recursos elementales para adquirirlos.

Al tratar de entender el asunto, me queda claro que se puede proponer algo a nivel teórico, pero implementarlo puede resultar un verdadero problema.

De cualquier manera, siempre es mejor intentar resolver la pobreza, enseñando a pescar y no dando el pescado.

Combatir la pobreza parece ser una prioridad en un plan de Gobierno, insistimos que el progreso y la prosperidad no son efectivos cuando siguen existiendo pobreza y desigualdad.

Centrarnos en ayudar a salir de la pobreza a cualquier mexicano estamos cambiando a México, en donde más nos duele ¿Qué opinas?