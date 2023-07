Como reconocer un buen vino de mesa

Hoy veremos algunos tips para reconocer un buen vino de mesa, obviamente debemos de considerar varias cosas importantes como son, nuestro presupuesto, madurez o experiencia en el consumo de vino (tinto, blanco, rosado, espumoso, etc.), y algunas otras cosas.

En lo personal no estoy de acuerdo (y respeto a quien opina lo contrario), acerca de la frase “…El mejor vino es el que te gusta”, ya que independientemente de las consideraciones antes mencionadas hay características para reconocer un buen vino de forma general, obvio y repito tomando en cuenta en que momento de tu vida te encuentras respecto al consumo de vino. Por ejemplo si un vino es demasiado dulce o acido e incluso posee aromas o notas desagradables (moho, perro mojado, vinagre, yodo, hierro, combustible, etc.), no se puede decir que sería un vino que a alguien le guste, eso es imposible, vamos partiendo de un principio básico, que aun cuando el vino es un gusto adquirido, las notas “absurdas” de un vino al olfato y al gusto nos pueden indicar que es un vino pésimo.

Primero tenemos que descartar todas esas notas absurdas o que no tienen que ver ni con la uva (o frutas), barrica o proceso de fermentación (caramelo, mantequilla, pan. Madera, chocolate amargo, etc.), esto ya de entrada nos dice que ese vino debe salir de nuestro grupo de marcas preferidas (notas químicas, biológicas de desecho, hongo, etc.). En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta aromas y sabores que sean equilibrados, esto es ni que sean en exceso dulces, salados, ácidos, amargos; entonces deberán tener un tanto de cada nota, esto se nota porque se tornan vinos fáciles de tomar (cuando mantienen un balance adecuado), y en tercer lugar de acuerdo a nuestra evolución gustativa, empezaremos con gustos algo dulces y con el tiempo con gustos semi amargos (astringentes), y con aromas de inicio frutales y al final con notas de más barrica, esto es, una persona joven inicia con un vino joven semi dulce frutal y muy fácil de tomar; y alguien con gran experiencia su paladar le exige un vino más complejo, que tiene además de notas frutales, también pide notas a madera, tabaco, herbal, etc., y este tipo de consumidores incluso llega a identificar las características de cada variedad y tipo de añejamiento para complementar con una buena comida (maridaje). Esto se va logrando conociendo etiquetas (o recomendaciones), es el clásico prueba y error.

También con el tiempo podemos ir identificando además de las características de la variedad de uva, las características del terruño (notas del vino por país o región), y eso es lo que apasiona a las personas que ya han entrenado a su olfato y paladar, al cada vez involucrarse al hermoso mundo del vino; que cabe señalar es con medida un buen habito saludable.

Muchas Gracias